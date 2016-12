Najveća balkanska zvijezda, Čarobnjak kako ga mnogi zovu, Dino Merlin će u 2017. godinu uvesti sve one koji Novu godinu odluče dočekati u Sarajevu. Iza njega i njegovog tima je veoma uspješna godina koju je obilježila turneja Hotel Nacional. Dino će prvi put nakon 30 godina karijere pjevati na javnom dočeku Nove godine u svom gradu. Pitali smo ga koliko mu to znači, šta je obilježilo prethodnu i šta očekuje u narednoj godini, ali smo s Dinom razgovarali i o drugim životnim temama.

Foto: Edin Hadžihasić/Klix.ba

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Ovo mi je bila jedna od najuzbudljivijih godina u životu. Dobro je kad imate pedeset i četiri, koliko je meni, i još uvijek je uzbudljivo i zabavno. U 2016. smo nastavili turneju Hotel Nacional i iznimnim koncertima u Zenici, Tuzli, Zagrebu, Osijeku, Ohridu, Subotici, Istanbulu te sada, biber po pilavu, prvi put za Novu godinu u Sarajevu. Bila je zabavna godina, ali bogme smo i mukotrpno radili, nekad i mjesecima bez prestanka. Proteklu godinu ću pamtiti po još mnogo čemu, ali možda najviše po njenom kraju. Obično tako i biva, prođe život, a od njega ostane tek nekoliko lijepih sjećanja i obično najbolje pamtimo kraj.Na mikroplanu mi je život bio "skoro pa savršen", ali ne živim pod staklenim zvonom, živim s ljudima i nemoguće je ne primijetiti sve ono bolno što se izdešavalo u ovoj godini, kako kod nas, tako i u svijetu - sve te ratove, izbjeglice i sve velikane koji više nisu s nama. Međutim, iako sam nekad davno pisao “u ovim godinama svaka nova je kao uvreda”, godinu koja dolazi želim dočekati s nadom i optimizmom.Pripremili smo jedan "facelift". Ljestvica je podignuta još više. Nova scena, neobična lokacija, novi scenski elementi, velebna bina kakva je korištena na posljednjim turnejama Maroon 5 i Red Hot Chili Peppers, laser show, najnoviji razglas, akrobacije, animacije, projekcije, tj. sve ono zbog čega publika odlazi zadovoljna s mojih koncerata.Uvijek je uzbudljivo raditi nešto prvi put. To su stvari koje se pamte cijeli život. Volim izazove, volim avanturu, biti drugačiji, a volim i poklanjati. Cijela ova priča je počela sa željom da uradimo nešto što nikada nismo. Nikada u svojih više od trideset godina karijere nisam svirao za Novu godinu u svom gradu. Razumijem da ljudi imaju različita mišljenja i ukuse ali, činjenica jeste da sam već godinama u prilici da biram: da li ću nastupati za Novu godinu, gdje ću nastupati i pod kojim uslovima.Imao sam više ponuda za novogodišnji koncert, pod mojim uslovima i za vrlo privlačan honorar. Međutim, odlučio sam da sve te ponude ostavim po strani i da Bosni i Hercegovini i čitavoj regiji ponudim spektakularan novogodišnji koncert u Sarajevu.Od tog koncerta finansijski ne samo da neću biti na dobitku, već ću dio troškova i sam snositi. Nikad o ovom segmentu ne bih javno govorio da nisam preneražen količinom laži, kleveta i falsificiranja činjenica o organizaciono-finansijskim aspektima novogodišnjeg koncerta. Ja sam u više navrata, javno, ukazao na činjenicu da od koncerta neću zaraditi te da moj finansijski doprinos organizaciji koncerta nije mali. No, kad unatoč tome imate neke medije koji bezočno šire laži, onda mi nije preostalo ništa drugo već da svom advokatu dam nalog za pravno procesuiranje tih zlonamjernih laži te da jednako postupi i u svakom narednom sličnom slučaju.Prijatelji i kolege mi govore da se ne obazirem na sitne duše, lažljivce i smutljivce, dodajući da "niko nije Prorok u svom selu". Odgovaram im da niti sam ja Prorok, niti je Sarajevo selo: ono što znam jeste da niko ne pamti nijedan dosadašnji novogodišnji koncert u Sarajevu, a ovaj će se, po svojoj spektakularnosti, dugo pamtiti i prepričavati i to ne samo u Sarajevu.Pratim. Politika i služi da se prati. Politika služi da služi i da olakša život običnim ljudima. Političari su ti koji bi trebali osloboditi i napraviti prostor kako bi se vatromet individualizma mogao rasplamsati i gdje bi ljudi mogli živjeti i raditi u društvu jednakih mogućnosti.Često sam govorio o tome kako moj put nije bio lagan. Krenuo sam od nule i "kokuznih vremena". Neprestanim radom sam uspio doći tu gdje sam sad. Ako ima nešto što sam naučio tokom puta, to je da on nije linearan. Svako ima neku svoju krivulju i cilj ispred sebe.Podsjeti me ovo na onu sjajnu misao: "Lider je svako ko živi život na svoj način". Moj način je bio da ljudi pjevaju moje pjesme. Pozdravljam svakoga ko je dovoljno hrabar da radi ono što voli i što ga ispunjava, dok god sebi pričinjava zadovoljstvo, a druge, bogme, ostavlja na miru.Želim vjerovati da dolaze bolji dani. To, naravno, zavisi najvećim dijelom od nas. Nedavno sam čuo zanimljivu misao, da demokratija ne postoji u školstvu, jer dobre ocjene dobivaju oni koji najviše znaju. Mislim da u ovom društvu ljudi demokratiju pogrešno shvataju.Često optužujemo politiku za sve nedaće, a zaboravljamo da su političari, zapravo, reprezentacija nas samih. Mislim da svi trebamo manje palamuditi, a više raditi i razmišljati o tome kako unaprijediti svako svoj mikrosvijet. Neka svako radi svoj posao najbolje što zna.Ne tako skoro, jer sam potpuno fokusiran da uspješno završim koncerte koji su još preostali na turneji koju ćemo okončati u 2017. godini. Svima nam treba odmor nakon svog ovog ludila, nakon svih tih gradova i kontinenata koje smo prošli u protekle tri godine. Dobra je vijest što još pišem pjesme i što u sehari imam još ponešto vrijedno za podijeliti.Želim svima zdravlja, jer je zdravlje preduvjet za sve ostalo. Zdravom je lakše biti sretan, lakše naći posao, lakše zaraditi novac i izboriti se sa svim iskušenjima koje nosi vrijeme u kojem živimo. Uvijek volim zaželjeti nešto na što vjerujem da mogu utjecati. Nekima bih rado darovao zbirku matematičkih zadataka da se malo zabave rješavanjem istih kako bi svoje mozgove ohladili i odvratili od gluposti i zlobe.Vjerujem i u novogodišnje rezolucije tj. kad ste stvarno rezolutni da riješite neki problem. Sjećam se da sam prije nekih desetak godina za Novu godinu bacio cigaretu i zarekao se da više nikad neću zapaliti nijednu. Rezolucija je bila da prestanem pušiti i prestao sam. Kad vidim ovaj smog iznad Sarajeva i Zenice pomislim kako bi možda 2017. godina mogla biti godina u kojoj bismo se zajedno mogli obračunati sa zagađenjem.Volio bih da to bude naša "novogodišnja rezolucija" i da u novu godinu uđemo s riješenošću da nam u njoj zaista bude bolje, da u njoj ne budemo površni i polovični, već kompletni i ispunjeni, te da u njoj živimo punim plućima i punim potencijalom. Jedini način da 2017. zaista bude i nova, i bolja, i punija, i potpunija, i zdravija godina za nas jeste da mi u njoj budemo novi, bolji i zdraviji ljudi. Zdrav čovjek je po "defaultu" sretan čovjek jer tamo gdje je zdravlje tamo su i sreća i radost. Zato vam ovom prilikom ne bih poželio sretnu, već prije svega zdravu novu godinu.