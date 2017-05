U Las Vegasu sinoć je održana spektakularna ceremonija dodjele nagrada Billboard Music Awards najuspješnijim muzičarima. Briljirao je Drake koji je pokupio najviše nagrada.

Drake performing Gylachester for the Billboard Music Awards 🔥🔥🔥pic.twitter.com/hyrtIKtewH — Abdul Memon (@abdulamemon) May 22, 2017

Na dodjeli su nastupali Drake, Bruno Mars, Lorede, Celine Dion, John Legend, Nicki Minaj i ostale poznate zvijezde koje su imale odlične nastupe. Posebno je oduševila Cher koja je, uprkos tome što ima 71 godinu, izgledala odlično u skoro potpuno providnoj haljini od kristala. Za drugu pjesmu izabrala je drugu garderobu, a sve je osvojila svojom energijom."Jučr sam napunila 71 godinu. Mogu raditi sklekove pet minuta", kazala je Cher prilikom preuzimanja nagrade Billboard Icon koju joj je uručila Gwen Stefani.Drake je osvojio nagrade na najboljeg umjetnika, najboljeg muškog pjevača, najboljeg muzičara u Top Billboard 200 i Top Hot 100, za najprodavaniju pjesmu, za streamove pjesama, za najboljeg rap umjetnika, za najbolji album na Top Billboard 200, najbolji rap album, saradnju s WizKidom i Kylom te za njihovu zajedničku pjesmu "One Dance" i za najbolju turneju. Otpjevao je novu pjesmu "Gyalchester" u sredini fontane Bellagio.Iznenađenje večeri bila je Miley Cyrus koja se predstavila u countrey muzičkom stilu, ali ono što je šokiralo mnoge jeste da je, za razliku od izdanja na drugim dodjelama nagrada, ovdje bila potpuno odjevena i nije bilo skandaloznih koreografija.Celine Dion je proslavila 20. godišnjicu filma "Titanic" otpjevavši pjesmu "My Heart Will Go On" ispod kristalnog lustera.Bivša članica Fifth Harmonyja Camila Cabello imala je prvi solo nastup. Otpjevala je singl "Crying in the Club" uz ples plemena i pirotehniku.John Legend i Florida Georgia imali su odličan nastup, prvi otkako su počeli sarađivati.Najbolji umjetnik - DrakeNajbolji novi umjetnik - ZaynNagrada za uspjeh na Billboard tabeli koju dodjeljuje Xfinity - Twenty One PilotsNajbolji muški umjetnik - DrakeNajbolja umjetnica - BeyonceNajbolji Duo/Grupa - Twenty One PilotsTop Billboard 200 umjetnik - DrakeTop Hot 100 umjetnik - DrakeUmjetnik s najprodavanijom pjesmom - DrakeUmjetnik s najboljim radio pjesmama - Twenty One PilotsUmjetnik s najstreamovanijom pjesmom - DrakeNajbolji društveni umjetnik -BTSUmjetnik s najboljim turnejama - BeyonceNajbolji R&B umjetnik - BeyonceNajbolja R&B turneja - BeyonceNajbolji Rap umjetnik - DrakeNajbolja Rap turneja - DrakeNajbolji Country umjetnik - Blake SheltonNajbolja Country turneja - Kenny ChesneyNajbolji Rock umjetnik - Twenty One PilotsNajbolja Rock turneja - ColdplayNajbolji Latino umjetnik - Juan GabrielNajbolji Dance/elektronski umjetnik - The ChainsmokersNajbolji kršćanski umjetnik - Lauren DaigleNajbolji Gospel umjetnik - Kirk FranklinNajbolji Billboard 200 Album - Drake, ViewsNajbolji Soundtrack/Cast Album - Hamilton: An American MusicalNajbolji R&B Album - Beyonce, LemonadeNajbolji Rap Album - Drake, ViewsNajbolji Country Album - Chris Stapleton, TravellerNajbolji Rock Album - Metallica, Hardwired…To Self DestructNajbolji Latino Album - Juan Gabriel, Los Duo 2Najbolji Dance/Elektronska Album - Lindsey Stirling, Brave EnoughNajbolji kršćanski Album - Lauren Daigle, How Can It BeNajbolji Gospel Album - Tamela Mann, One WayTop Hot 100 pjesma- The Chainsmokers Featuring Halsey, "Closer”Najprodavanija pjesma- Justin Timberlake, “Can’t Stop The Feeling!”Najbolja Radio pjesma- Justin Timberlake, “Can’t Stop The Feeling!”Najbolja Streaming pjesma (Audio) - Drake Featuring WizKid & Kyla, “One Dance”Najviše Streamovana pjesma (Video) - Desiigner, "Panda"Najbolja saradnja - The Chainsmokers Featuring Halsey, “Closer”Najbolja R&B pjesma- Drake Featuring WizKid & Kyla, “One Dance”Najbolja R&B saradnja - Drake Featuring WizKid & Kyla, “One Dance”Najbolja Rap pjesma- Desiigner, “Panda”Najbolja Rap saradnja - Rae Sremmurd Featuring Gucci Mane, “Black Beatles”Najbolja Country pjesma- Florida Georgia Line, “H.O.L.Y.”Najbolja Country saradnja - Kenny Chesney Featuring Pink, “Setting The World On Fire”Najbolja Rock pjesma- Twenty One Pilots, “Heathens”Najbolja Latino pjesma- Nicky Jam, “Hasta El Amanecer”Najbolja Dance/Electronska pjesma- The Chainsmokers Featuring Halsey, “Closer”Najbolja kršćanska pjesma- Hillary Scott & The Family, “Thy Will”Najbolja Gospel pjesma- Travis Greene, “Made A Way”