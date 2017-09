U oktobru 2017. godine priznati bosanskohercegovački gitarist Sanel Redžić započinje svoju prvu koncertnu turneju u Bosni i Hercegovini.

Majstor klasične gitare porijekla iz Bosne i Hercegovine, sa dugogodišnjom adresom u Njemačkoj, dobitnik je 29 internacionalnih nagrada od kojih svakako vrijedi izdvojiti prve nagrade u Tokiju, Beču i Lisabonu. Do sada je u svojoj bogatoj karijeri odsvirao nekoliko stotina koncerata širom Evrope, Azije i Amerike te nastupao u najpriznatijim svjetskim koncertnim zdanjima kao što su Concertgebouw Amsterdam, Međunardni dom muzike u Moskvi, Tokyo Bunka Kaikan Recital Hall i mnogim drugim.Svoju prvu bosanskohercegovačku turneju započet će koncertom u Sarajevu 11. oktobra u Mikser Housu u 21 sat."Sa velikim nestrpljenjem isčekujem svoju prvu turneju u Bosni i Hercegovini. Imao sam do sada priliku nastupati u zemljama širom svijeta, kao i da sviram pojedinačne koncerte u svojoj zemlji. Ipak, ovo je jedinstvena prilika kojoj sam dugo težio, da realizujem turneju širom zemlje u kojoj sam rođen i gdje sam stekao osnovno muzičko znanje. Naročito me raduje činjenica da ću putujući gradovima uspjeti da kroz seriju masterclasa posvetim svoje vrijeme edukaciji mladih gitarista u našoj zemlji i svoje do sada stečeno iskustvo i znanje prenesem na iste. Vjerujem da će ovo biti jedna divna muzička priča koje će možda otvoriti jedno novo poglavlje u životu klasične muzike Bosne i Hercegovine", izjavio je Sanel Redžić.Nakon koncerta u Mikseru, Sanel će nastupiti u Travniku 13.10. čime će otvoriti jesenji dio koncertne i edukacijske turneje u Bosni i Hercegovini.