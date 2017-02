Bend One Direction najavio ponovno okupljanje

Niall Horan, jedan od članova benda One Direction, najavio je ponovno okupljanje benda. On je kazao da vjerni fanovi ne trebaju gubiti nadu da će popularna četvorka ponovo biti na okupu.

Foto: EPA

"To će se sigurno dogoditi. Kao što sam mnogo puta rekao, bilo bi glupo da se ponovo ne okupimo", kazao je Horan u intervjuu za australsku radijsku emisiju "Smallzy's Surgery".



One Direction je u martu prošle godine otišao na dužu pauzu, ali su obećali svojim fanovima da ova odluka nije trajna.



Fanovi su zabrinuti da bi One Direction mogla zadesiti ista sudbina koju je doživio NSYNC. Nekada popularni bend 2002. godine je najavio pauzu, a do narednog zajedničkog nastupa prošle su godine. Zajedno su nastupili na dodjeli MTV Music Awards 2013. godine.



Niall Horan, koji je prošle godine objavio svoj debitantski solo singl "This Town", priznao je da su se svi članovi benda posvetili solo karijerama, ali kada se okupljanje ponovo desi to će biti velika stvar. Međutim, nije otkrio kada fanovi to mogu očekivati.