DJ dvojac After Affair čine dva iskusna DJ-a Bonjasky & Ivan Z i nastupit će na javnom dočeku 2017. godine. Dvojac je poznat po pažljivo biranoj elektronskoj muzici, a najavljuju open-air disko i dobru atmosferu svima koji novogodišnje praznike odluče provesti u Sarajevu.

Bonjasky & Ivan Z su prije udruživanja u zajednički projekat After Affair nastupali odvojeno. Kao After Affair postoje nepunih godinu dana, a publika ih je vrlo brzo prihvatila, što je rezultiralo brojnim nastupima u BiH i regionu tokom 2016. godine. U razgovoru za Klix.ba su rekli da im je poziv da nastupaju na javnom dočeku Nove godine došao kao finalna potvrda kvaliteta i rada."Trenutno u BiH ne postoji profesionalnija ekipa s kojom se može sarađivati od ove koja je zadužena za kompletnu organizaciju eventa. Svaki detalj je pažljivo osmišljen, produkcija i sama realizacija eventa će biti na najvišem mogućem nivou tako da će svi prisutni istinski uživati u audiovizuelnom spektaklu", rekli su Bonjasky & Ivan Z.Priznaju da im je nastup na javnom dočeku Nove godine izazov i nagrada, a najavljuju dobru atmosferu za vrhunski ples."S obzirom na to da mi puštamo klupsku plesnu muziku građani mogu očekivati najveći open-air disko u Bosni i Hercegovini. Prezentovat ćemo sve ono što radimo posljednjih godinu dana kao After Affair i rasplesati masu kako bi što lakše podnijela minuse najavljene za 31.12.", rekao je ovaj dvojac za Klix.ba.Najavljeno je da će novogodišnji program trajati četiri sata, a uz zvijezdu večeri Dinu Merlina, nastupat će Divanhana, Yehan Jehan te After Affair.Na Trgu BiH očekuje se od 80.000 do 100.000 ljudi, a tačno u ponoć tradicionalno će biti priređen vatromet.