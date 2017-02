Tetovaže su danas veoma zastupljene te ih imaju mnogi, kako u svijetu slavnih, tako i običnih ljudi. Kada je riječ o ovoj vrsti umjetnosti, naročito kod ženske populacije, uglavnom su to sitni detalji. Međutim, postoji priča da je lako postati ovisan nakon samo nekoliko tetovaža.

Koliko god tetoviranje bilo nerijetka pojava, ipak su u manjini one žene koje su odlučile ukrasiti više od polovine svog tijela izrazito velikim tetovažama.

Elisa Paananen je fotomodel iz Finske, a njeni uzori nisu djevojke s modnih pista, kao ni ono što se stereotipno smatra "ženstvenim“.



Elisa je rođena 1. novembra u Finskoj, a odrasla je u liberalnoj porodici od koje je naslijedila ljubav prema tetovažama. Školovala se za frizerku jer ju je oduvijek privlačio taj vid umjetnosti, a pored toga radi kao model i fotografkinja. Također, već dvije godine je vlasnica vlastite linije odjeće, aktivna je na Instagramu, gdje često dobija ponude za reklamiranje različitih brendova.



Na pitanje da li vježba i kako održava liniju, ona kaže: "Ne, nisam tip koji voli da provodi sate u teretani. Svakodnevno pješačim i mislim da je to moj jedini vid fizičke aktivnosti. Ne odričem se onoga što volim te uživam u tajlandskoj i nepalskoj hrani".



Elisa govori finski, švedski, engleski i estonski jezik, a kada putuje, najradije ide u Francusku. Plavokosa Finkinja svog idealnog muškarca opisuje u dvije riječi: visok i tetoviran, a upravo je zbog jednog takvog napustila rodnu zemlju i preselila se Birmingham.



Iako su i Finska i Velika Britanija liberalne zemlje, ipak kaže da joj se dešavaju situacije kada nepoznati ljudi "bulje" u nju, naročito starije osobe.



"Prvu tetovažu sam uradila sa 13 godina. Bila je to nautička zvijezda na mom vratu. Sada imam već 13 tetovaža, a čekaju me još mnoge. Oduvijek sam voljela tetovaže i način na koji predstavljaju neku osobu. Zaista ne mogu pronaći nijedan drugi razlog za tu srast. Volim kako izgledam s njima i bez tetovaža bih se zaista osjećala 'naga'. Moja porodica nikada nije imala problem s tim, jer i oni ih imaju nekoliko", izjavila je neobična Finkinja.



Smeta joj što ljudi imaju predrasude.



"Mnogo ljubomornih djevojaka ima predrasude prema meni, čak i one koje me ne poznaju. One često misle da sam umišljena i arogantna samo zbog mog izgleda“ , ističe Elisa.