Knjiga "Mislilac i državnik – Alija Izetbegović" autora Fikreta Muslimovića i Selme Cikotića promovisana je večeras u Mostaru. O djelu su govorili prof.dr. Selmo Cikotić, general Fikret Muslimović i prof. Mustafa Spahić, i organizatori Haris Šabanović i Edin Mušić.

Selmo Cikotić, jedan od autora knjige za Aliju Izetbegovića kazao je kako je bio mislilac i filozof koji je jako sveobuhvatno, veoma duboko i daleko razumijevao vrijeme u kojem je živio.



"Izetbegović je razumijevao globalne okolnosti i promišljao sudbinu svoje države, naroda kojeg je predstavljao, jednako brinući i o drugim narodima, svim građanima Bosne i Hercegovine. To je jedan od razloga što su ga svuda u svijetu više cijenili nego u njegovoj zemlji. Kako vrijeme prolazi te njegove vrijednosti postaju sve prepoznatljivije, sve jasnije i mislim da s ove distance možemo kazati da više ne treba sumnjati u ono što se zove Bosna i Hercegovina i ono što je Alija Izetbegović", kazao je Selmo Cikotić.



Cikotić je kazao kako se oni trude da Alija Izetbegović danas ne preraste u kult ličnosti te kako su uzeli njegove tekstove i sistematizirali ih bez ikakvih komentara.



"Njemu ova knjiga koju mi ovdje večeras promovišemo uopšte ne treba, on se uvijek borio za istinu i čvrste ljudske vrijednosti, njemu kult ličnosti nikad nije bio potreban, uvijek je od toga pravio distancu te ni mi s ovom knjigom baš to nastojimo", zaključio je Selmo Cikotić.



Prisutne je na početku pozdravio Edin Mušić, predsjednik Kantonalnog odbora SDA Hercegovačko-neretvanskog kantona naglasivši Izetbegovićev put posebno kroz burne osamdesete godine.



"Dokaz da je rahmetli predsjednik bio mislilac najbolje se vidjela 1990. oko osmišljavanja stranačke misije, shvatanja da se treba stranački organizovati jer ono što se kasnije dešavalo jedini je on mogao razumjeti. Ima jedna stvar koju rijetko izgovaram, on je moj politički idol, Alija rahmetl", priznao je Edin Mušić, dodavši i poznati Holbrookeov citat kako da nije bilo Alije Izetbegovića, ne bi bilo ni Bosne i Hercegovine.



Mušić je kasnije naglasio i državničke odlike Alije Izetbegovića kazavši i da mnogi i nisu svjesni kroz šta je sve država prošla.



"Mi imamo državu, to je nešto prema čemu nas je on usmjerio i to ne smijemo nikad zaboraviti", zaključio je Mušić.