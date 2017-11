U Velikoj sali Općine Stari Grad Sarajevo danas je organizovan Dan otvorenih vrata u cilju promocije tradicionalnih zanata te podsticanja mladih da se aktivnije bave njima, a učenicima devetih razreda osnovnih škola iz Starog Grada su o zanatima i svojoj ljubavi prema njima govorili zanatlije i poduzetnici iz oblasti starih zanata s Baščaršije, ali i profesori iz oblasti starih zanata i tradicije BiH.

U Velikoj sali Općine Stari Grad Sarajevo danas je organizovan Dan otvorenih vrata u cilju promocije tradicionalnih zanata te podsticanja mladih da se aktivnije bave njima, a učenicima devetih razreda osnovnih škola iz Starog Grada su o zanatima i svojoj ljubavi prema njima govorili zanatlije i poduzetnici iz oblasti starih zanata s Baščaršije, ali i profesori iz oblasti starih zanata i tradicije BiH.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Jusuf Pušina je rekao kako im je cilj da informacije o zanatima u BiH učine dostupnima te da u osnovnim i srednjim školama pokažu njihovu vrijednost i kvalitet.



"Na ovaj način ćemo postići smanjenje broja nezaposlenih, privredu ćemo vratiti na kolosijeke koji su joj neophodni, a istovremeno ćemo sistem obrazovanja usmjeravati ka deficitarnim područjima. Naravno da ovo nema konkurenciju u industrijskom smislu riječi, ali ručna izrada svakog predmeta ima mnogostruko veću vrijednost od onog što se radi u industrijskim postrojenjima i time bismo našoj djeci omogućili veću kreativnost, veću mobilnost, profit od kojeg će se moći živjeti, ali i zadovoljstvo", rekao je Pušina.



On je istakao i kako se reafirmacijom starih zanata želi podstaći ljubav koja je neophodna, jer svaki posao koji se radi s ljubavlju ponudi mnogo bolji rezultat, nego posao koji je nametnut.



Predavanja su učenicima danas održali predsjednik Obrtničke komore Kantona Sarajevo Naser Idrizagić, orijentalist i kaligraf Hazim Numanagić, kazandžijka koja je diplomirala na Odsjeku za kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti Nermina Alić, diplomirani arhitekta, zlatar i filigranist Tarik Musakadić, orijentalist i kovač Alija Ibrović, poduzetnik u oblasti izrade slastica po tradicionalnoj recepturi Vedad Njemčević i drugi.



Jedan od prisutnih bio je i Adnan Jusić koji se bavi limarskim zanatom na Baščaršiji. On je rekao kako zanati više nisu ono što su nekad bili, da se više ne bježi od njih te da je bavljenje zanatom zapravo vrlo perspektivno.



"Limarski zanat je isplativ, kao i svi ostali zanati, živi se jednim normalnim životom, životom srednje klase i to trebamo djeci prezentovati. Od zanata se ne možete obogatiti, ali možete otići na ljetovanje, na zimovanje i voziti neki normalan automobil", rekao je Jusić i dodao kako bi, kao i većina zanatlija, vrlo rado primio nekog učenika na obuku kako bi izučio limarski zanat.



Povod za današnju prezentaciju je javni poziv koji je Općina Stari Grad, putem Službe za obrazovanje, kulturu i sport, objavila za stipendiranje učenika i šegrta starih i deficitarnih zanata, a na koji je prošle školske godine bio slab odziv.



Ovim potezom općina se nada da će više učenika odlučiti izučavati stare zanate, a svima koji to odluče načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić obećao je podršku.