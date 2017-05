U ponedjeljak, 22. maja, u 20 sati na sceni Sarajevskog ratnog teatra (SARTR) gostuje Teatar Exit sa predstavom "Balon".

U ponedjeljak, 22. maja, u 20 sati na sceni Sarajevskog ratnog teatra (SARTR) gostuje Teatar Exit sa predstavom "Balon".

Predstava čiju režiju potpisuje Mislav Brečić rađena je prema tekstu Mate Matišića.



"Čini se kako je glumac u središtu svakog teatarskog izričaja. Ova predstava istražuje upravo tu navedenu očitost. Matišićev Balon mehanizmom duhovitih zapleta pojačava centralno mjesto glumca te na taj način razotkriva rubne odrednice glumačkog poziva. Nastaje začudna mapa: predgrađa iluzije koju glumac stvara i kojima putuje, vode ga do centra igre i neizbježnog susreta sa samim sobom. Kamo krenuti tada? U tijesnom prostoru vanjskih okolnosti glumac se isprva odaziva zamolbi, a naknadno i prisili društva: on mora stvarati prizore, a iluzije koje pritom nastaju sve više nalikuju životu koji živi, u igri uske zavisnosti i preklapanja, sve do stupnja neodjeljivosti. Unutarnji motiv i društvena funkcija glumca tako mijenjaju mjesta poput uzroka i posljedice gdje snagom uzgona probuđenog osjećanja za dobrobit drugog, izranja Balon", rekao je Mislav Brečić.



U predstavu igraju: Krešimir Mikić, Vilim Matula, Ksenija Marinković/Branka Trlin i Ana Maras Harmander/Judita Franković.