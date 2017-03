Tarik Filipović pred premijeru u Travniku: Predstava o Ćiri donijet će smijeh i knedle u grlu

Tarik Filipović i Miroslav Ćiro Blažević

Najpoznatiji glumac u regiji i televizijska zvijezda Tarik Filipović večeras će u rodnom gradu Miroslava Ćire Blaževića u Travniku premijerno izvesti predstavu "Ćiro" u kojoj će predstaviti život trenera svih trenera.

Ideja o monodrami "Ćiro" postoji već dugo vremena, a Filipović je u razgovoru za Klix.ba kazao kako je kroz svoja televizijska imitiranja Miroslava Ćire Blaževića sve više upoznavao njegov lik i život.



"Kroz imitiranje Miroslava Ćire Blaževića na televizijskim formama otvarali su mi se vidici o njegovom zanimljivom životu i stvarala misao kako bi to bila dobra predstava. Međutim, s obzirom na to da ne volim biti sam na sceni, predlagao sam Ćiri da to uradimo, no on je govorio 'Sine, pusti to'... Smatrao je da je rano za to sve, ali sam mu rekao da niko nema predstavu o sebi. Konačno, prelomilo je jednog dana i Ćiro je rekao 'Sine, radi, nije problem' i tako je nastala ideja za monodramu", govori Filipović.



U saradnji s prijateljem Antoniom Gabelićem, Filipović je proteklih šest mjeseci usavršavao predstavu koja će večeras premijerno biti izvedena u Centru za kulturu u Travniku od 20 sati.



U nešto više od sat vremena Filipović će predstaviti život Ćire Blaževića uz čije ime se veže više asocijacija i anegdota nego uz ime bilo koje druge urbane legende.



"To je jedna brza vožnja kroz život Ćire Blaževića gdje jedna misao vuče drugu. Rekao bih da je ispričan njegov život, ali to je nemoguće i u serijama od 20 nastavaka", kroz smijeh govori Filipović te dodaje da će predstava izmamiti smijeh, ali i donijeti knedle u grlu.



Nakon Travnika, predstava će u subotu, 4. marta, biti odigrana u rodnom gradu Tarika Filipovića u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici od 20 sati. Nakon ove dvije pretpremijere, predstava 10. marta stiže u Zagreb, gdje će biti izvedena u Satiričkom kazalištu Kerempuh, matičnoj kući Tarika Filipovića.