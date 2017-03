Jedan od sadržaja ovogodišnjeg Festivala dječije umjetnosti su književni sadržaji u čijem okviru je i konkurs za najljepšu neobjavljenu bajku. Pravo učešća imaju svi državljani BiH, a jedan autor može učestvovati s najviše tri bajke. Ove godine na konkurs se mogu prijaviti i školarci.

Mirsad Bećirbašić