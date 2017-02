Stand up show u Sarajevu: Muška perspektiva kroz oči Zagreba i Beograda

Studio Smijeha iz Zagreb ponovo organizira terapiju smijehom za Sarajevsku publiku i to 15.02. u 20.30 h u kinu Meeting Point.

Predstava Ladies stand up show koja je premijerno izvedena prošle godine u 12. mjesecu u sarajevskom kinu Meeting Point, nakon čega je rasprodana diljem Hrvatske. Upravo zato i ovu, "mušku" predstavu Studio Smijeha premijerno dovodi u Sarajevo u nadi da će se odlična atmosfera i nasmijana publika opet ponoviti.



Nakon što su vas tri najbolje dame stand upa izule od smijeha, vrijeme je da to isto učine i dva fenomenalna muškarca stand up scene Tin dolazi iz Zagreba, a Nikola iz Beograda i osim što će se malo dotaknuti odnosa ta dva grada, puno više će vas zabavljati svojom muškom prespektivom na svijet oko njih.



Tin Sedlar (HR)



Posudio je stas 7. patuljku u crtiću "Snjeguljica i 7 patuljaka", boji se svega što je više od 168 cm, voli sve što vole mali. Hobiji su mu nogomet i pokazivanje osobne na ulazu u noćne klubove.



Diplomirao je pedagogiju na Filozofskom fakultetu i radi kao pedagog u osnovnoj školi.



Poznat je po tome što neugodne situacije može učiniti još neugodnijima i uopće mu zbog toga nije neugodno. Da je žensko, zvao bi se Lea i nosio bi minice i štikle. S obzirom da se ipak rodio kao muško, zove se Tin i nosi štikle. Voli glumiti u predstavama za djecu jer je i sam dijete – unutra i izvana. Stand up ga opušta i ostvaruje mu rijetke želje da nekome govori s visoka.



Nikola Silić (SRB)



Naslikao platno, dali mu nagradu. PhotoShopovao fotku, dali mu nagradu. Uradio animirani film, dali mu nagradu. Smislio reklamu, dali mu nagradu.



Ali najviše se ponosi svojom skromnošću.



Ima 100+ kila što zvuči mnogo gore kada se kaže kao 0,1 tonu.



Borac protiv ljudske gluposti od kako je saznao da ljudi zovu vidovnjake, izbjegavaju crne mačke, kunu se u horoskop, misle da fudbal nije namješten i ponavljaju svima omiljenu narodnu “Da, moj (član šire familije) je bio (zanimanje), ja sam samim tim stručnjak na tu temu”.



Vjeruje da nije pesimizam ako si u pravu. Pesimizam je ako otpjevaš nešto. A ima i smješnije fore od te.



Dođite u što većem broju, a komičari vam garantiraju sat i pol smijeha i dobre zabave!



Cijena ulaznica je 15 KM, a za studente 12 KM i možete ih kupiti na blagajni kina.