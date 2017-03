Vječiti mladić, neponovljivi komičar i proslavljeni glumac gospodskih manira preuzetih od stare škole ponašanja i ophođenja, Milan Lane Gutović, ali poznatiji kao Srećko Šojić, gostuje 16. marta 2017. u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače.

Zvijezda komedija "Bela lađa" i "Tesna koža", koji obraz prodaje za "kafućino" i "prasiće" predstavlja neponovljivu hit komediju pod nazivom "Ukrađena ličnos'...".Predstava "Ukrađena ličnos'" je prikaz moralne slike praktične, moderne, prilagodljive osobe, kojoj su za postizanje ličnog cilja, uvjeti bilo koje vrste neobično laki. Isti ti uvjeti koji su njemu laki, za drugu osobu bi bili potpuno neprihvatljivi jer podrazumijevaju poniženje i moralnu propast.Sa spretnošću i duhom seoske bitange, potura/nameće se Evropskoj uniji kao kandidat za predsjednika. Nijedan postavljeni uvjet njemu nije nimalo težak za ispunjenje, jer ništa što nudi njega lično nimalo ne košta. Izdaja je za njega potpuno prihvatljiva, a tu ličnu izdaju naziva "saradnjom"."Naslov predstave izveden je iz jedne rečenice glavnog lika. On se žali međunarodnoj komisiji i EU, te traži odštetu jer je potpuno ojađen i ukradena mu je ličnost. Na kraju predstave poručuje da su nama svima 'ukrađene' ličnosti", rekao je Gutović o predstavi.Šojić jako bolestan i povrijeđen diktira svome saradniku, budući da ne može pisati, da umjesto njega piše pismo Evropskoj uniji da i njega prime u Evropsku uniju. I tu kreće, zaplet, smijeh, koji nama na poznat način može samo interpretirati poznati Srećko Šojić.Ovoga puta glumac na bini nema ime i prezime, ali sve čini da interpretira tekst na sebi svojstven način iz poznatih serija i filmova. Legendarne scene ušle su anale i godinama kasnije i dalje se spominju u svakodnevnom govoru.Rame uz rame sa Nikolom Simićem, Lane je zasmijavao čitavu regiju, tumačivši lik nepismenog direktora, koji sve najbolje od života grabi samo za sebe.Ulaznice za 80 minuta smijeha do suza u prodaji su od 7. marta, svaki radni dan, u terminu 13 do 20 sati na blagajni Kosače.