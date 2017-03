U Historijskom muzeju BiH otvorena je izložba fotoplakata i održan prateći performans "Scream Sarajevo" (The Scream Project) u okviru 33. Internacionalnog festivala Sarajevo "Sarajevska zima 2017", autora Romana Kuduzovića.

U Historijskom muzeju BiH otvorena je izložba fotoplakata i održan prateći performans "Scream Sarajevo" (The Scream Project) u okviru 33. Internacionalnog festivala Sarajevo "Sarajevska zima 2017", autora Romana Kuduzovića.

Izložba je otvorena performansom Rijada Gvozdena uz muzičku podlogu Šejle Grgić - Sheyle.



Nakon toga je uslijedilo predstavljanje izložbe Scream Sarajevo i The Scream Projecta, te interakcija sa instalacijom (prilika za fotografisanje u okviru i dijeljene fotografije na Facebooku, Instagramu ili Twitteru sa hashtagovima: #screamsarajevo#thescreamproject #historijskimuzej #historijskimuzejbih #sarajevskazima2017).



Omogućena je i kupovina art printa "Scream Sarajevo" i podržavanje The Scream Projecta: A4 limited edition art print sa potpisom autora za 10 KM.



Na događaju su se predstavili modeli Anđela Banović, Bemir Bilalić, Šejla Bratić, Hazim Dedić, Mithat Fetahagić, Rijad Gvozden, Dino Hujić, Eldar Kobašlić, Senka Mušić, Azra Šahinović, Džana Šutković, Džejlana Pašić i Halid Gušo.



Kopirajting i dramaturgija likovne umjetnosti su djelo Ajle Medanhodžić, Hamze Demirovića i Romana Kuduzovića s kojima je sarađivala Tina Smalcelj.



Scream Sarajevo je društveno angažovana serija edukativnih fotoplakata, čiji je cilj direktno uticati na svijest posmatrača o problemima urbane kulturne sredine grada Sarajeva. Seriju foto-plakata Scream Sarajevo karakteriše specifična estetika likovnog jezika, nastalog kao direktna referenca na poznatu ekspresionističku sliku "Krik" Edvarda Munka. The Scream Project podrazumijeva društveno-medijski angažman i postavljanje internetskih aktivističkih trendova kroz sistem #hashtagaktivizma.



Projekt je rađen pod mentorstvom prof. dr. Mehmeda Akšamije i as. Dragane Antonić.



Izložba će biti otvorena do 15. marta ove godine.