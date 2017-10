U Mostaru su večeras u parku koji nosi ime po najvećem pjesniku ovoga grada otvorene 98. po redu Šantićeve večeri poezije. Manifestaciju je otvorio mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić, a naglašeno je kako ovogodišnje večeri se održavaju u cijelom Mostaru, na svim stranama, ali i u Nevesinju.

Sveštenik Radivoje Krulj, predsjednik jednog od organizatora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, kazao je kako je sretan jer osjeća da je Aleksa ujedinio sve građane Mostara."Šantićeve večeri poezije ove godine su u duhu Mostara, u duhu zajedništva, prisutne u cijelom gradu, raznovrstan i bogat program, mi smo zadovoljni. Nadamo se da će biti posjećene i da će građani uživati", kazao je Krulj.Krulj se prisjetio prvih Šantićevih večeri te povukao paralelu sa ovim današnjim."Tog 3. januara 1920. godine Šantić je proglašen počasnim predsjednikom Prosvjete i Gusala, sam pjesnik je govorio svoje stihove, a čuveni Pero Slijepčević je tada kazao slavnu rečenicu da je Aleksa 'krv junačka, a duša đevojačka'. To se nekako i proteže i ponavlja, mislim da ta nit traje od tada do danas", izjavio je Radivoje Krulj.Svečanosti su prisustvovale brojne ličnosti iz javnog i političkog života, a prisutnima se obratila i potpredsjednica Federacije BiH, Melika Mahmutbegović."Drago mi je da sam večeras u ovom predivnom ambijentu koji nosi poruku suživota. Ova manifestacija ima višestruki značaj, tako treba da se sjetimo velikog pjesnika Alekse Šantića, njegovih poruka koje su sve bezvremenske, poruke mira i ljubavi prema zavičaju i ljudima. Drugo je važno da damo značaj svim organizatorima da istraju u svojim naporima. Poruka je ovo i za sve građane Mostara, a i šire da je budućnost u međusobnom uvažavanju i ljubavi, ljubavi prema gradu i svojoj domovini", kazala je Melika Mahmutbegović.Šantićeve većeri poezije otvorio je Ljubo Bešlić, gradonačelnik Mostara, kazavši da ova manifestacija obilježava Mostar."Manifestacija živi od davnina i stalno donosi nešto lijepo, to je razvoj poezije, kulture i sigurno podsjeća na našeg pjesnika. Aleksa Šantić je obilježio Mostar u jednom pozitivnom smislu, kao čovjek i pjesnik koji je pisao o ljubavi, o dobroti, o socijalnoj osjetljivosti, o svemu onome što mi i danas živimo i trebamo. Vrijednosti njegovog vremena se nisu izgubile do danas", kazao je Bešlić.U sedam dana ovogodišnjih Šantićevih večeri poezije biti će organizirano deset kulturnih događaja, a jednu poetsku večer vodit će mostarski pisac Veselin Gatalo. Gatalo je kroz činjenicu da je ovo najstarija poetska manifestacija na Balkanu želio reći koliki je njen značaj."Mostar ovo ne može imati bez Šantićevih večeri poezije, a Šantić bi nam mogao biti podsjetnik na nas same, nas koji jesmo, koji smo bili i koji ćemo biti. Njegove pjesme su uvijek moderne i ne mogu se svesti samo na jedan period", kazao je Gatalo.