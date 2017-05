Romantična komedija "Radnja na uglu" na sceni Kamernog teatra 55

Na ceni Kamernog teatra 55 večeras u 20 sati biti izvedena predstava ''Radnja na uglu" koju je na osnovu teksta mađarskog pisca Miklosa Laszla postavio francuski reditelj François Lunel.

Riječ je o šarmantnoj, zabavnoj i izuzetno emotivnoj i romantičnoj komediji, te izvanrednom tekstu prema kome je svojevremeno snimljen i čuveni film u kom je glavnu ulogu igrao James Stewart.U ovoj raskošnoj ansambl predstavi uloge su ostvarili Dragan Jovičić, Muhamed Hadžović, Vanesa Glođo, Senad Alihodžić, Amar Selimović, Aida Bukva, Boris Ler, Rade Čolović, Ravijojla Jovančić-Lešić i Benjamin Rifatbegović.''Radnja na uglu predstavlja prelijepu i ljupku sliku istočne Evrope prije Drugog svjetskog rata. Prikazuje vrijeme kad su ljudi imali manire, poštovali sebe i druge, poštovali jezike kojima su govorili, kako svoj tako i jezike drugih. Ideja, narod, nacija, grupa tada je značila nešto. Nakon 1945. godine društvene, etičke i umjetničke karakteristike čovjeka su se promijenile i pojavila se politika i cinizam. Ono što sam želio pokazati ovom predstavom jeste da, ako je svijet prije opstao, to je moguće i sada, ali samo ako se fokusiramo na nekoliko pravila, principa, kao što je poštovanje drugih i različitih, solidarnost, briga prema jezicima. Ustvari mislim da ova predstava pokazuje šta Bosanci trebaju sada, to je mirna i duhovita priča, s lijepim emocijama i nježnim osjećajima. To će dati nadu ljudima u ovim vremenima podjele'', rekao je F. Lunel.