Lalić: Želio sam stvoriti tekst u kojem se ogleda savremeno društvo

Boris Lalić (Foto: FENA)

Na sceni Kamernog teatra 55 premijerno će 3. marta biti izvedena predstava "Mirna Bosna" po tekstu mladog autora Borisa Lalića u režiji Saše Peševskog.

Govoreći o saradnji s Kamernim teatrom 55, Boris Lalić navodi da je do nje došlo tako što se "pročulo po gradu" da ima jedan komičan dramski tekst koji ni najmanje nije lakrdija i satira. Kada je vijest došla i do direktora Kamernog Emira Hadžihafizbegovića, pozvao ga je na sastanak gdje su utanačili detalje, a nekoliko mjeseci poslije toga predstava je spremna.



"Predstava prikazuje težak život socijalno ugroženih porodica u Sarajevu i njihovu borbu da se izvuku iz pandži nečasne bijede, što pokušavaju prodajući drogu. Namjera mi je bila da prikažem naše socijalne slučajeve kao ljude ugledne i moćne, a komični spojevi nastaju iz razloga što su to fini i pošteni ljudi pa im smiješno stoje kriminalne radnje. Inspiraciju za ovaj komad dao mi je stih 'Before I go broke I'll be a drug dealer, a Thug Nigga', koji je napisao američki pjesnik Tupac Amaru Shakur, inače jedan od najpopularanijih pjesnika na Ali-pašinom Polju", kaže Lalić.



Dodaje da za ovu predstavu nema boljeg režisera od Saše Peševskog.



"Potrefili su nam se senzibiliteti i spoj je ispao odlično. Na probama sam bivao, ali sam više sa njih izbivao, jer je meni to tegoba gledati, isto da mi se dijete rađa", naglašava on.



Govoreći o tekstu, Lalić ističe da je napravljen uz maksimalno poštivanje klasičnih pravila teatarske umjetnosti, a pomoću riječi autentičnih i istinitih, koje donosi pravo sa sarajevskih ulica.



"Cilj mi je bio stvoriti tekst u kom će se izravno ogledati savremeno društvo u jednom svom segmentu, a zahvalan sam do neba reditelju i glumcima Kamernog teatra što su mi to utjelovili tako vjerno", ocjenjuje Boris Lalić.



Predstava "Mirna Bosna" govori o životarenju dvaju porodica zbliženih minulim ratnim nedaćama i njihovoj vječnoj borbi da iz gliba, života na granici siromaštva i svakodnevnog preživljavanja, izađu na svjetlo i čist zrak blagostanja. Ili barem da promijene svakodnevni meni.



Prilika za to se pruži kada, na nagovor Rize, koji je ujedno i jedini radno sposoban među njima, počnu da se bave dilanjem marihuane. I to veoma uspješno. Toliko uspješno da bi ih na kraju moglo koštati glave. Jer, u Bosni nije lako voditi ni pošten posao, a kamoli pošteno organizirati kriminalnu organizaciju.



U predstavi igraju Feđa Štukan, Gordana Boban, Vanesa Glođo i Davor Golubović.



Reprizna izvođenja zakazana su za 4. i 5. mart.