Nakon velikog uspjeha dječjeg mjuzikla Kralj Lav (The Lion King), kojeg je pogledalo više od 4.000 gledalaca, Basics škola i Pozorište mladih Sarajevo najavljuju novi dječji mjuzikl, adaptaciju mega popularnog Disneyjevog animiranog ostvarenja, mjuzikl "Zaleđeno kraljevstvo" (Frozen).

Zavirite u Kraljevstvo Arendelle, osjetite pravu zimsku čaroliju, ali i uvjerite se da prava i iskrena ljubav otapa sve, pa i zaleđeno srce. U mjuziklu učestvuje više od četrdeset, talentovanih, polaznika Basics škole, što je do sada najveći broj polaznika uključenih u realizaciju ovakvih projekata. Svi oni oživljavaju likove Else, Olaffa, Kristoffa, Anne, Hansa i drugih djeci dragih animiranih junaka, jer je ovaj mjuzikl rađen prema uzoru na popularno Disneyjevo animirano filmsko ostvarenje originalnog naslova "Frozen"."Praizvedba mjuzikla odigrana je u junu 2015. godine. Djeci, omladini ali i svoj ostaloj publici treba pružiti priliku da odrastaju i žive uz kvalitetne projekte i zato, produkcijski kvalitetniji, vraćamo ovaj mjuzikl u život. Sada, dok još uvijektraju procesi rada na mjuziklu, nas prati izuzetno snažan motiv da i ovaj mjuzikl bude jednako kvalitetan kao što je to i mjuzikl 'Kralj Lav', te tako još jednom opravdamo epitet škole koja svojim polaznicima nudi najkvalitetniji i najraznovrsniji program rada", rekao je direktor Basics škole Đorđe Jovančić.Vokalni supervizor na projektu je profesorica pjevanja Jelena Radović, dok je za scenski pokret zadužena balerina Iman Fagin. Glumačke elemente mjuzikla učenici vrijedno rade sa profesoricom, bh. glumicom Stašom Dukić, koja uz Đorđa Jovančića potpisuje i režiju mjuzikla."Sva djeca i sama nude mnogo glumačkih rješenja unutar scena, a divno je upućivati u rad tako talentovanu djecu. Veliko je zadovoljstvo biti dijelom ove priče koja vam daje da pratite rad tako lijepo razigrane djece i zaista jedva čekam premijeru kada ćemo, nadam se, na najbolji mogući način prezentirati naš trenutni rad", istakla je Staša.Mjuzikl "Zaleđeno kraljevstvo" prva je profesionalna muzičko-scenska adaptacija u BiH. Takav epitet ima i mjuzikl “Kralj lav". Ipak produkcijski tim zanimljivim scenskim efektima, raskošnijom scenografijom, bajkovitim kostimima, većimbrojem učesnika, obećava nezaboravnu avanturu kroz "Zaleđeno kraljevstvo".Produkciju mjuzikla potpisuje Muzički atelje u Bosni i Hercegovini i Muzičko - obrazovni sistem "Basics škola", u koprodukciji sa Pozorištem mladih Sarajevo.Premijera mjuzikla "Zaleđeno kraljevstvo" zakazana je za 24. februar u 18 sati, prva repriza je istog dana u 19:30 sati, a naredne su 25. februara u terminima od 18 i 19:30 sati.Planirano je da mjuzikl "Zaleđeno kraljevstvo" igranja, osim u februaru, ima već i u martu, ali i u narednim mjesecima u Pozorištu mladih Sarajevo.Produkciju mjuzikla potpisuje Muzički atelje u Bosni i Hercegovini i Muzičko - obrazovni sistem Basics škola u koprodukciji sa Pozorištem mladih Sarajevo.Više informacija možete pronaći na Facebook eventu , blagajni Pozorišta mladih Sarajevo i na zvaničnoj web stranici mjuzikla.