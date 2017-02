Popis umjetnika na 57. Venecijanskom bijenalu, među izlagačima i premijer Albanije Edi Rama

Venecijansko bijenale, 57. po redu, koje će se održati u periodu od 13. maja do 26. novembra, objavilo je popis 120 umjetnika koji sudjeluju na najvećoj svjetskoj izložbi savremene umjetnosti.

Foto: EPA

"U svijetu punom sukoba i padova, u kojem je humanizam ozbiljno ugrožen, umjetnost je najdragocjeniji dio ljudskog bića", rekla je Christine Macel, umjetnička direktorica, kustosica i autorica koncepta ovogodišnjeg Bijenala.



Na centralnoj izložbi "Viva Arte Viva" učestvuju brojni nagrađivani autori ali i neke svjetske zvijezde.



Na bijenalu će prvi put učestvovati 103 umjetnika, iako su mnogi već izlagali u prestižnim galerijama i muzejima. Među njima je i Edi Rama, umjetnik i političar koji od 2013. godine obnaša funkciju premijera Albanije. Nedavno je imao samostalnu izložbu u galeriji Marian Goodman u New Yorku, a ranije je izlagao u Minhenu, Istanbulu i Parizu.



Među umjetnicima je i Kader Attia, francuski umjetnik alžirskog porjekla, koji je 2016. godine dobio nagradu Marcel Duchamp, zatim Philippe Parreno čiji je rad trenutno izložen u Tate Modern, te holandski umjetnik Bas Jan Ader koji se od 1975. godine vodi kao nestao.



Naravno, imena poput Olafur Eliasson, Frances Stark, i Alicja Kwade su očekivana, a najveće iznenađenje na popisu je John Waters, kultni američki režiser koji je 2011. godine bio član međunarodnog žirija.



Među mladim umjetnicima je i američka umjetnica Rachel Rose koja se proslavila 2015. godine video radom "Everything and More" na bijenalu Whitney u New Yorku, kao i poljska umjetnica s berlinskom adresom Agnieszka Polska.



Na popisu umjetnika je Julian Charrière koji je 2012. godine sarađivao s Julius von Bismarck na Venecijanskom bijenalu arhitekure, Petrit Halilaj, koji je na Venecijanskom bijenalu 2013. predstavljao Kosovo i Achraf Touloub, čiji je rad u stalnim zbirkama Pompidou centra i Kolekcije Deutsche Bank.



Na popisu se nalazi i ambiciozni dvojac, Issay Rodriguez i Katherine Nuñez, koji su iznenađujuće mlađi od ostalih učesnika.



Bosnu i Hercegovinu će predstavljati umjetnik Radenko Milak s projektom "Univerzitet katastrofe", realiziran u saradnji sa slovenačkim umjetnikom Romanom Uranjekom, a za kustosa paviljona predložen je ugledni švicarski kustos Hans Urlich Obrist.



Kustosica Masel je navela kako je cilj izložbe "Viva Arte Viva" istaći mlade umjetnike, te ponovo otkriti one koji su prerano preminuli ili su, uprkos važnosti njihovog djela, ostali nedovoljno poznati javnosti.