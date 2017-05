Stari grad Ostrožac u Cazinu narednih dana bit će domaćin jedinstvene i prepoznatljive manifestacije iz svijeta kiparstva, Kolonije skulptora "Ostrožac", koja ove godine obilježava 50. godišnjicu.

