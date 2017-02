Najduže izvođena predstava u historiji bh. teatra "Umri muški" prvi put je izvedena 14. februara 1990. godine, kao diplomska predstave glumice Tatjane Šojić, od kada je na redovnom repertoaru Kamernog teatra 55, gdje odavno uživa status kultne predstave.

Direktor Kamernog teatra 55 Emir Hadžihafizbegović je, prije svega kao kolega, čestitao Tatjani Šojić, Senadu Bašiću i Admiru Glamočaku na uspjehu predstave čije je nastajanje gledao na Akademiji scenskih umjetnosti."Kao kolega moram čestitati ovoj sjajnoj trojci jer je uspjela održati jednu pozorišnu predstavu 27 godina. To je jedan omaž teatru kao općem mjesto bavljenja glumom. Posao glumca na Balkanu nije baš cijenjen i često nam znaju reći: 'Haj glumac reci nešto smiješno'. Igrati jednu predstavu 27 godina govori o pobjedi kulture, pobjedi teatra i pobjedi glumca", rekao je Hadžihafizbegović.Kao direktor Kamernog teatra 55 istakao je privilegiju koju ova teatarska kuća ima jer je jedna ovako uspješna predstava dio njenog redovnog repertoara.Više od dvadeset godina se za ovu predstavu traži karta više, a zbog njene dugovječnosti nazivaju je teatarskim čudom. Tatjana Šojić, čija je ovo diplomska predstava, rekla je kako uživa svaki put kad igra ovu predstavu."27. rođendan predstave zaista jeste nešto golemo. Privilegovana sam jer radim posao koji volim i u koji sam zaljubljena i ponosna sam jer sa svojim kolegama i prijateljima toliko dugo dijelim scenu Kamernog teatra 55. Mnogo volimo "Umri muški", uz nju se družimo, stasavamo, rastemu i kako Senad nedavno reče: 'Ljudi, mi što smo stariji ova predstava je smiješnija!'. Mislim da ima potpuno pravo", istakla je Šojić dodajući kako je namjeravaju igrati sve dok ima publike i dok im zdravlje to dopušta.Senad Bašić, koji u ovoj predstavi igra Marija, kaže da je najvrijednije prijateljstvo koje se rodilo iz ove predstave."Mi imamo, prije svega, slične etičke i estetske vrijednosti. Stareći postajemo sve smiješniji, a vjerovatno ćemo biti najsmiješniji kada se dva starca budu otimali za babu. Nadam se da ćemo to doživjeti", rekao je Bašić.Admir Glamočak, koji potpisuje režiju ove predstave, kaže kako mu svako reprizno izvođenje pomaže da unaprijedi svoju glumu."U toj nekoj partnerskoj razmjeni i žaru glumačke igre je vjerovatno razlog zašto mi nikad nije mrsko doći igrati je. uvijek mi je ogromno zadovoljstvo i iščekivanje igrati ovu predstavu, a profit je biti bolji nego si bio pet minuta prije kraja predstave", zaključio je Glamočak."Umri muški" je nepretenciozna i niskobudžetna komedija o muško-ženskim odnosima. Eva, Bruno i Mario u briljantnoj interpretaciji Tatajane Šojić, Admira Glamočaka i Senada Bašića postali junaci čije replike njihovi brojni fanovi, koji su predstavu gledali i po deset, petnaest ili dvadeset puta, znaju napamet i uvijek u njima otkriju novu istinitost, životnost i duhovitost.Predstava je osvojila mnoge nagrade i postala jedna od najizvođenijih predstava, a sutra će pred publikom biti izvedena 400. put.