Udruženje za promociju italijanske kulture "Dante Alighieri" i EU info centar u suradnji s Ambasadom Italije u Sarajevu organiziralo je večeras izložbu posvećenu životu i djelu pisca i publiciste Predraga Matvejevića.

Kustos izložbe Zlatko Serdarević istaknuo je da je izložbu priredio u namjeri da na taj način akcentira univerzalne vrijednosti djela akademika Predraga Matvejevića i doprinese još dubioznijem markiranju njegove ličnosti i uloge koju je imao u društvenom angažmanu u državama širom Evrope. To je, kaže, i svojevrstan omaž i znak zahvalnosti za sve što je Matvejević učinio za rodni Mostar, ali i BiH, Hrvatsku, Francusku, Italiju, konačno za cijelu Evropu.



"Istovremeno izražavam i tugu što Matvejevićev i naš napaćeni Mostar još ne prepoznaje njegov kosmopolitizam, pacifizam i humanitet koji je cijelog života propagirao", kazao je.



Prisjetio se da je Matvejević s ponosom za sebe govorio da je evropski intelektualac, a cjelokupno njegovo djelo govori o tome kako biti čovjek, kako se kao intelektualac suprostaviti zlu, biti pravičan, slobodan, human. Naglasio je da je Matvejević mnogo bio vezan za rodni Mostar, a i Mostarci su bili ponosni na njega.



Serdarević je izlaganje završio stavom da je ogromno iskustvo Metvejević pretočio u misao „da pošteno radi svoj posao, pisac mora biti disident u odnosu na ideologiju, na državu i na naciju“.



S posjetiocima izložbe kustosica Enisa Bukvić podijelila je sjećanja na Predraga Matvejevića kojeg je upoznala 1993. godine u Peruđi, kad je predvodila Zajednicu bh. građana u Rimu. S ponosom je istakla da pripada grupi književnika iz BiH u Italiji koje je Matvejević uveo u književnost, a njihov je zadatak da novim generacijama prenose njegove ideje o humanosti.



Ambasador Italije u BiH Nicola Minasi naglasio je način gledanja Predraga Matvejevića na budućnost što je okarakterizirao kao važno jer dolazi od nekoga s ovih prostora. Vidio je to kao njegovu ostavštinu, a večerašnji događaj kao priliku da mu zahvali na taj način kad već to nije mogao učiniti za književnikova života.



Izložba je postavljena u EU info centru u okviru obilježavanja Dana Evrope u BiH, a umjetnica Selma Alispahić pročitala je ulomke iz djela Pedraga Matvejevića.



Bosanskohercegovački pisac, jedan od najpoznatijih publicista u jugoistočnoj Evropi Predrag Metvejević rođen je u Mostaru 1932. godine, a preminuo u Zagrebu 2. februara 2017. godine. Bio je hrvatski i italijanski državljanin te član Akademije nauka i umjetnosti BiH od 2002. godine. Jedno od najpoznatijih njegovih djela "Mediteranski brevijar" prevedeno je na 23 jezika.