Mostar 2. februara obilježava godišnjicu smrti svog najslavnijeg pjesnika Alekse Šantića. Tim povodom, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo "Prosvjeta" Mostar organizuje četvrti internacionalni Šantićev festival djece pjesnika.