Nakon 15 godina od njegove posljednje održane samostalne izložbe, imamo priliku da vidimo u galeriji Collegium artisticum odabrane cikluse skulptura i instalacija koji su nastali tokom posljednjih godina a koje je Kečo objedinio pod simboličkim nazivom “Od Bagdada do Pariza“.

Treba spomenuti da je ova izložba, između ostalog, doprinos galerije Collegium artisticum u obilježavanju Međunarodnog dana muzeja i Evropske noći muzeja čija je ovogodišnja tema "Muzeji i sporne istorije: govoriti o neizrecivom u muzeju". Kao i prethodnih godina, jedan od ciljeva pomenute manifestacije je skretanje pažnje šire javnosti na važnost kulturne baštine u stvaranju identiteta zajednice te ulogu muzeja i galerija u njegovom očuvanju.



Upravo, jedno od temeljnih polazišta za nastanak ovih radova i izložbe je autorovo promišljanje o kulturnoj baštini i nasljeđu, odnosno o razaranju, uništavanju kulturno-historijskog nasljeđa, o destrukciji kulturnih i duhovnih vrijednosti, o migracijama, egzodusu i stradanju naroda...



Svoju misao, emociju i viziju Kečo otjelotvoruje u prostoru i otkriva nam svoje viđenje novih arhitektonsko-skulptorskih mogućnosti. On odabrane pronađene, sakupljene elemente, fragmente i predmete kombinuje, uklapa, slaže, spaja, formirajući veoma sugestivne, sadržajno složene likovne cjeline i ansamble.



U ovim radovima on kombinuje i komponira različite materijale – drvo, kamen, staklo, metal, plastiku itd. te gradi i kreira panorame gradova, od Bliskog istoka do Evrope, zahvaćenih ratnim ili drugim razaranjima, nasiljem i terorističkim napadima.



Osim ovih radova koji su posvećeni obnovi, rekonstrukciji i ponovnoj izgradnji devastiranih i uništenih prostora i gradova, ova izložba obuhvata i segment radova u kojima autor problematizira recentnu historiju Bosne i Hercegovine, nama bliske dramatične, potresne, bolne događaje i traume iz nedavne prošlosti. Koračajući izložbenim prostorom i stazom brojnih asocijacija i tumačenja doći ćemo do radova koji nose u sebi mučne priče o ovozemaljskim stradanjima, doći ćemo do ciklusa "Sagorijevanje", do skulpture od kriški hljeba (svojevrsnog spomenika čovjeku iz reda za hljeb), do rada "Dani od olova" koji referira na život i zatvorske dane Melike Salihbeg Bosnawi, zatim do kolica i rada pod nazivom "Ljubav postoji, ljubav postoji..." koji će nas odvesti do grobnica, mračnih jama u kojima se kriju i leže razbacane kosti.



A između ova dva segmenta plove brodovi kao simbol nade i spasa, koji na svojevrstan način povezuju sve predstavljene radove i cikluse u jednu izložbenu cjelinu.



Tokom 40 godina umjetničkog stvaralaštva, Mensud Kečo je realizovao 20 samostalnih izložbi i učestvovao na preko 100 grupnih i selektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.



Od 1997. do 2002. godine bio je Predsjednik Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine. U pomenutom periodu pokrenuo je reorganizaciju i obnovu Udruženja ULUBiH, pokrenuo je kampanju za obnovu umjetničke kolonije Počitelj i ispred ULUBiH-a rukovodio obnovom, idejni je tvorac i utemeljitelj "Godišnje izložbe BiH crteža" u Mostaru, organizirao je dva saziva internacionalnih umjetnika u porušenom Počitelju, pokrenuo je i rukovodio obnovom galerije "Roman Petrović" itd.



Također, uz njegovo ime vežemo realizaciju nekoliko monumentalnih skulptura – spomenika u javnom prostoru među kojim se izdvajaju zajedničko spomen obilježje Mirzi Delibašiću i Davorinu Popoviću, "Spomenik ubijenoj djeci u opkoljenom Sarajevu" i skulptura "Nermine, dođi...". Sve pomenute skulpture se nalaze u Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine. U svom dosadašnjem radu osvojio je niz značajnih nagrada i priznanja za crtež i skulpturu.



Izložbu "Od Bagdada do Pariza" svi zainteresovani mogu pogledati do 7. juna, a povodom zatvaranja izložbe bit će organizovana promocija kataloga i razgovor sa autorom.



Realizaciju izložbe su podržali Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo i Javna ustanova "Centar za kulturu Kantona Sarajevo".