Na probi predstave "Knjiga mojih života": Danas je teže nego ikada izjasniti se i reći šta smo

Na daskama Kamernog teatra 55 u petak, 26. maja, premijerno će biti izvedena predstava "Knjiga mojih života", rađena prema istoimenoj knjizi Aleksandra Hemona. Tim povodom ekipa portala Klix.ba prisustvovala je jednoj od proba i razgovarala sa Sabrinom Begović-Ćorić i Džejnom Avdić koje potpisuju režiju i dramatizaciju predstave.

Istoimena Hemonova knjiga zbirka je autobiografskih eseja u kojima govori o vlastitim sjećanjima na život u Sarajevu prije rata, tokom ratnog vihora i o današnjem životu u Chicagu. Priča je to o izgubljenom ljudskom biću, umjetniku u raskoraku između "neba i zemlje", koji pokušava naći odraz sunca pod tuđim nebom, a nastala je jer je autor imao potrebu ispričati te priče i odgovoriti na pitanja koja mu niko nije postavio. Hemon piše na slikovit način i mnoge događaje detaljno opisuje, a rediteljica Sabrina Begović-Ćorić objašnjava nam kako je prvi put kada je čitala knjigu uvidjela da ima potencijal da bude pretočena u pozorišnu predstavu."Kada je direktor Kamernog teatra 55 Emir Hadžihafizbegović pozvao mlađu generaciju reditelja/ica da predložimo šta bismo željeli raditi, naglasio je da je njegova želja da se rade domaći autori/ce. Potom sam ušla u saradnju s Džejnom Avdić koja je također vidjela potencijal da napiše dramatizaciju ove knjige. Mogu reći da su se sve okolnosti poklopile da se radi upravo ova predstava, sada, u Kamernom teatru 55", rekla je Sabrina.Ističe da je u cijeloj priči ključna bila Hemonova zainteresiranost za realizaciju ovog projekta. Džejna Avdić koja je radila dramatizaciju predstave prisjetila se kako su prije više od godinu dana komunicirali s njim mailom te kako tada nisu bile sigurne da će uopće dobiti priliku za realizaciju projekta."Trebala su nam autorska prava da bismo znali da sve što radimo nije uzalud. Moram reći da smo u svim fazama pripreme projekta imali Hemonovu potpunu podršku i ovom prilikom mu se zahvaljujem na povjerenju koje nam je ukazao, posebno meni kao nekome ko je njegovu knjigu pretvorio u dramski tekst", rekla je Džejna."Kroz proces rada na predstavi komunicirali smo s Aleksandrom Hemonom i ta saradnja nam je bila od velike pomoći da steknemo sigurnost, ali i da kroz autentičnost detalja dođemo do najboljih teatarskih rješenja. Izuzetno je zanimljiva ta pozicija u kojoj, ne samo da imamo mogućnost da sarađujemo s autorom knjige, već i akterima samih događaja koje postavljamo na sceni. To nas je obavezalo na dodatnu ozbiljnost i predanost projektu", rekla je Sabrina.Džejna nam priča kako su na početku nailazile na komentare kako nije moguće uraditi ovaj projekt i kako ne znaju čega su se prihvatile. Danas je, kaže, svjesna razloga takvih komentara jer je teško bilo uraditi dramatizaciju knjige kolumni u kojoj nema nijedne replike."Same kolumne imaju određenu emociju, a smatram da je emocija nabitnija za teatar. Bez obzira na to koliko je bilo teško 'namaštati' kako likovi govore, olakšavajuća okolnost je prisutnost jake emocije. Moram reći da je final teksta pročitao i Aleksandar Hemon i puno nam je značilo da je on rekao da je to to i da nam je dao pojedine sugestije o internim nadimcima, izrazima i slično, koje je njegova porodica koristila", rekla je.S obzirom na to da se vjerovatno svako od čitalaca može pronaći barem u jednoj njegovoj priči, Džejna smatra da "Knjiga mojih života" Aleksandra Hemona zaista jeste knjiga života svih nas, a srž koju je naglasila i kroz dramatizaciju zapravo je pitanje identiteta."Mislim da je danas teže nego ikada opredijeliti se za nešto i jasno i glasno reći kome i čemu pripadamo. Smatram da svako od nas ima bezbroj identiteta jer različite socijalne funkcije nas različito formiraju i određuju naš identitet, a pripadnost bilo čemu u današnjem vremenu nas može zauvijek obilježiti i zatvoriti mnoga vrata, nažalost. Danas je teže nego ikada izjasniti se i reći šta smo", zaključila je Džejna.U predstavi igraju Boris Ler, Maja Izetbegović, Amar Selimović, Mirna Jogunčić, Sabit Sejdinović i Merima Ovčina.