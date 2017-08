U cilju stvaranja novih vrijednosti na kulturnoj sceni našeg grada i države mladi umjetnici Benjamin Bajramović i Zulfikar Filandra odlučili su krenuti nezavisnim putem. Predstava "Itake" njihov je prvi projekt u koji su ušli bez unaprijed osiguranih finansijskih sredstava, ali s mnogo entuzijazma i hrabrosti.

"Mislim da je nezavisna scena nešto što treba evoluirati iz estetskog nezadovoljstva samih kulturnih radnika. To se polako dešava. Vrijednost koju ovim pokušavamo stvoriti je raznovrsnost koja je, kao i u svemu, mnogo bolja od jednoobraznosti. Naravno, suočavamo se s nedostatkom finansijskih sredstava i podrške, ali to će uvijek biti problem, tako da to ne treba obeshrabriti ljude koji u glavi imaju ideju za tekst, predstavu ili film", rekao je Benjamin koji potpisuje režiju predstave "Itake".



Dramski predložak Benjamin je pisao prije godinu dana, a priča nam kako je već tada znao da će od toga nastati predstava.



"Motivacijski je to vrlo lako objasniti - mi živimo u društvu koje nudi malo sadržaja na svakom nivou, a posebno kulturnom. Ako smo nezadovoljni sadržajem, moramo ga stvoriti", rekao je.



"Itake" donosi priču o četiri prijatelja u kasnim dvadesetim. Radnja predstave počinje u trenutku kada jedan od prijatelja odluči otići iz BiH i dobije radnu dozvolu. Njegov planirani odlazak se, naravno, odražava na njihovo prijateljstvo.



"Bit će to originalna, energična i svježa predstava o dilemama mladih ljudi da li da odu ili ostanu ovdje te uopće o životu i krizama mladih ljudi. Priča je ispričana na umjetnički veoma uzbudljiv i duhovit način. Mislim da će to biti važna i popularna predstava koja će imati dug život, jer ima mjeru humora, stila i aktuelnosti tematike kojom se bavi", rekao je Zulfikar.



U predstavi igraju Miki Trifunov, Adnan Goro, Ena Kurtalić, Kemal Rizvanović i Zoran Dragičević.



"To su odlični glumci i veliki radnici koji zaslužuju da im se oda priznanje. Veoma je teško ukazati povjerenje nekome ko je bez rediteljskog iskustva, kao što su oni ukazali meni. Ovo je bio gerilski proces proba u kojem su oni pokazali izuzetno strpljenje, veliku prilagodljivost i dali neizmjeran kreativni doprinos", rekao je Benjamin.



Za ovu predstavu, koja će premijerno biti izvedena 7. septembra u Bosanskom kulturnom centru Sarajevo, sve je spremno.



"Trenutno radimo filigranske stvari, atmosfera u ekipi je odlična. Dario Bevanda je dramaturg predstave, Zulfikar Filandra je izvršni producent, a Selma Dokara je zadužena za vizuelni identitet predstave. Ti ljudi su zaista nezamjenjivi", rekao je Benjamin.