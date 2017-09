Mini festival klasične muzike na XX1. Jazz Festu

Međunarodni muzički festival Jazz Fest Sarajevo je, za svoje XX1. izdanje, pripremio i pravi mali festival savremene muzike.

Međunarodni muzički festival Jazz Fest Sarajevo je, za svoje XX1. izdanje, pripremio i pravi mali festival savremene muzike.

Iz bogatog i raznolikog opusa Johna Zorna, jednog od najznačajnijih savremenih američkih kompozitora, različite su muzike i žanrovi koje će u programu Musick and Magick XX1. festivala biti predstavljeni publici.Saradnja Zorna i Jazz Festa počela je prošle godine evropskom premijerom Bagatela i sarajevskim maratonom koji je predstavio 11 američkih ansambala, ove godine nastavlja se programom koji će uključiti 12 programa, od kojih i 4 koncerta nove klasične muzike.Ovaj kompozitor koji je dva puta bio finalista Pulitzerove nagrade za muziku, za svoj doprinos muzici zaslužio MacArthur Genius Grant kao i tri počasna doktorata evropskih i američkih univerziteta, a njegovo vanserijsko kompozitorsko umijeće još jednom će pokazati koncerti Chamber Music, Music with Rhythm Section, Jack Quartet i Madrigals.Chamber Music predstavlja najbolje od kamerne muzike Johna Zorna, dramatični zvučni svijet u tenziji između šapata i vriska koji će dočarati violinista Chris Otto, čelista Jay Campbell i pijanista Steve Gosling izvodeći djela Occam’s Razor, Autumn Rhythm, The Aristos, Ghosts i Hexentarot.Music with Rhythm Section donosi Zornove kompozicije u susretu sa konceptom otvorenog djela. U interaktivnoj komunikaciji vrhunskih muzičara, na licu mjesta rađa se uzbudljivi svijet isprepleten od kompozicije i improvizacije, uz izvedbu djela Divagations, Diableries, Exterminating Angel i Scaramouche. Solisti pijanista Gosling, čelista Campbell i vibrafonista Alex Lipowski svirat će napisane dijelove dok će basista Shanir Ezra Blumenkranz i bubnjar Kenny Grohowski improvizirati.Publika XX1. Jazz Festa imat će jedinstvenu priliku susreta sa "superherojima novog muzičkog svijeta" JACK Quartetom, koji je u proteklih 10 godina postao nezaobilaznim ansamblom kada je u pitanju koncertni repertoar najznačajnijih dvorana u Evropi i Americi. The New York Times gotovo redovito ih uvrštava u najbolje izvedbe godine i najbolje albume, a na Jazz Festu izvest će i svjetsku premijeru Zornovog novog djela The Unseen.Četvrti koncert klasične muzike donosi Madrigale, možda najsenzualnije kreacije Johna Zorna u zadivljujućoj izvedbi šest kristalnih glasova ženskog vokalnog ansambla. Zorn je inspiraciju našao u Shelleyevoj poeziji a djela prožima suptilna duhovnost koja očarava.Program XX1. Jazz Festa Sarajevo donosi neočekivanu muziku koja će iznenaditi i oduševiti istinske ljubitelje savremene muzike, a "klasični" programi Johna Zorna jedan su od najhrabrijih umjetničkih iskoraka u historiji festivala. Koncerti će biti održani 1. i 2. novembra, a ulaznice se mogu kupiti ili rezervirati na www.jazzfest.ba