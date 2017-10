MESS poziva djecu da se prijave na lutkarsku radionicu "Od predmeta do živog bića"

Plakat dječijeg programa "Mali MESS"

Direkcija Internacionalnog teatarskog festivala MESS poziva djecu od deset do 12 godina da se prijave za učešće na lutkarskoj radionici "Od predmeta do živog bića" koja će se održati u okviru dječijeg programa "Mali MESS" od 6. do 8. oktobra 2017. godine u Sarajevu u terminima od 09:00 do 11:00 i od 12:00 do 15:00 sati.

