Mostarka Azra Čopelj uspjela je ono što je privilegija malog broja ljudi, da radi stvari koje voli i da ja drugi prepoznaju zbog toga. Od malih nogu slika, danas prodaje svoja dijela koja ukrašavaju mnoge domove širom naše zemlje, stalno se usavršava i dobija pohvale renomiranih likovnih umjetnika.

Mostarka Azra Čopelj uspjela je ono što je privilegija malog broja ljudi, da radi stvari koje voli i da ja drugi prepoznaju zbog toga. Od malih nogu slika, danas prodaje svoja dijela koja ukrašavaju mnoge domove širom naše zemlje, stalno se usavršava i dobija pohvale renomiranih likovnih umjetnika.

"Ja sam zapravo studentica Građevinskog fakulteta, ali slikanje je moja prva i najveća profesionalna ljubav. Još u osnovnoj školi počela sam crtati, to me odmah oduševilo. Okolina je brzo primijetila moj talent, nastavnici i prijatelji bili su puni hvala ne moje tada samo crteže. Talent koji posjedujem dar je od Boga, niko u porodici nije slikao, niti se bavio nečim sličnim", priča nam Azra kako je sve počelo.Danas slika sve osim portreta, kaže da može naslikati baš sve što ljudi traže od nje, iako su njeni najčešći motivi kulturno-historijski spomenici, znamenitosti kao što je Stari most, a u posljednje vrijeme slika i apstraktne motive."Posebno volim slikati prirodu, cvijeće, kompozicije koje u sebi nose mnogo boje, šarenila i veselja. Od tehnika najčešće koristim akril i ulje na platnu. Najdraža mi je činjenica da sam svoj hobi iz djetinjstva pretvorila u posao, da sada od toga živim. To je zaista poseban osjećaj", kaže naša sagovornica, napominjući da pored talenta iza nje stoji mnogo napornog rada."Bavim se oslikavanjem zidova, tako uveseljavam i uljepšavam domove, urede i poslovne prostore. Oslikavala sam i kafiće, frizerske salone, dječije igraonice, objekte raznih namjena. Ljudi zaista nekad imaju zanimljivih želja, ali sve uspijem nekako iz njihove i svoje mašte prebaciti na podlogu", kaže nam ova talentirana djevojka koja je prvo oslikala svoju sobu, kuću svojih roditelja i prijatelja.Azra priznaje da od svoje umjetnosti može lijepo zaraditi te da su cijene njenih dijela pristojne za našu kupovnu moć, a impresivan je broj dijela koja su iza nje."Ja sam za godinu dana aktivnog slikanja naslikala blizu hiljadu slika, mnogi ne vjeruju da je to moguće, meni jednostavno ide od ruke. Kad uzmem kist kao da padnem u trans, nosi me neka energija i slika kao da sama od sebe nastaje. Nekad se začudim šta na kraju bude od početne ideje, ali veselje zbog savršene slike uvijek je veliko. Posebno kad se to nešto dopadne drugima", iskrena je Azra.Trud i rad se uvijek isplate, pored slikanja i oslikavanja zidova, izrađuje i setove za prvo šišanje, ukrasne kutije, tacne, okvire za slike, fotografije."Počela sam učiti i kaligrafiju, imam osjećaj da je to srodno s ovim mojim dosadašnjim interesovanjima, ali ide i uz moj stav prema životu i ljudima. Na kraju ljeta ili u jesen planiram svoju prvu samostalnu izložbu, to je naredni korak. Ta izložba bit će mala nagrada za mene, ali i moju porodicu koja mi je najveća podrška u radu", kaže nam na kraju Azra Čopelj, čije brojne radove možete pogledati i na Facebooku