Kusturica i Dodik otvorili prvo multipleks kino u Foči, uloženo 1,2 miliona KM

Foto: SRNA

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, režiser Emir Kustirica i načelnik opštine Foča Radisav Mašić otvorili su večeras prvu od buduće tri sale multipleksa "Doli Bel" u Centru za kulturu i informisanje u Foči.

Dodik je izrazio zadovoljstvo što je, zahvaljujući saradnji opštine i Kusturice, rekonstruisana kino sala i što će Fočaci imati priliku da na jednom mjestu vide najsavremenija dostignuća filmske umjetnosti.



"Kultura posjete bioskopu se očigledno vraća, a obilježje jedne urbane sredine svakako podrazumijeva ovakve sale i ovakve bioskope. Foča je i studentski grad i ovo će brojnim studentima biti mjesto ne samo za praćenje umjetnosti nego i za relaksaciju", rekao je Dodik.



On je Kusturici, Mašiću i svim građanima Foče čestitao otvaranje novog bioskopa.



Prema sporazumu Emira Kusturice i Centra za kulturu i informisanje, renoviranje stare biskopske sale finansiralo je preduzeće "Lotika" iz Višegrada, a ovo je, kako je najavljeno, tek prvi korak u formiranju modernog mulitpleksa sa još dvije manje sale na spratu objekta.



Kusturica je naglasio da se u ovoj djelatnosti ne može ostvariti veliki profit, ali se stvara ambijent za bolji život i bolju kulturnu klimu.



On je napomenuo da je bioskop najveća izmišljotina 20. vijeka, te da u "zamrlim sredinama" biskopi nisu opremljeni na pravi način.



"Foča je dobila bioskop u kojem će posjetioci moći da gledaju filmove paralelno sa San Franciskom, Moskovom, New Yorkom i svim svjetskim metropolama, tako da će građanima biti upućeniji u dešavanja u svijetu filma", rekao je Kusturica.



Načelnik Mašić je istakao je da je Foča dobila značajan kulturni sadržaj, koji će obogatiti kulturnu ponudu.



"Ovo je veliki prozor u svijet, u umjetnost, kulturu i u filmsku djelatnost", rekao je Mašić.



Na otvaranju bioskopa, publika je mogla besplatno da pogleda prvi film Emira Kusturice "Sjećaš li se Doli Bel".



Direktor Centra za kulturu i informisanje Vladimir Pantović istakao je da je sala opremljena najsavremenijom audio i video opremom, te da su urađeni i kompletni građevinski radovi, te da je u sali sve potpuno novo.



"Posjetioci će moći svakodnevno u dva termina da prate najnovija filmska ostvarenja, a prema prijedlogu Emira Kusturice imaćemo i mogućnost izbora umjetničkog i klasičnog filma", istakao je Pantović.



On je najavio da je nakon velike sale sa 175 mjesta, sljedeća na redu sala sa 55 stolica.



Ukupna vrijednost investicije izgradnje i orpemanja multipleksa je 1,2 miliona maraka.