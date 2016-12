Za Umjetničku galeriju BiH ova godina bila je jedna od najuspješnijih s težištem na izdavačkoj djelatnosti, ali je i dalje to jedna od institucija koja nema riješen status niti osnivača.

Za Umjetničku galeriju BiH ova godina bila je jedna od najuspješnijih s težištem na izdavačkoj djelatnosti, ali je i dalje to jedna od institucija koja nema riješen status niti osnivača.

Direktor Umjetničke galerije BiH Strajo Krsmanović kazao je na pres-konferenciji povodom završetka radne godine da ih to ipak neće pokolebati i nastavit će raditi istim entuzijazmom.



"Ostaje žal nad činjenicom da naš status i dalje nije riješen i da ne vidimo nagovještaja da će do toga doći u dogledno vrijeme. Ali, shvatili smo da ne možemo i nećemo čekati, radit ćemo savjesno i odgovorno prije svega prema javnosti", istaknuo je.



Kustosica Umjetničke galerije BiH Maja Abdomerović istaknula je izložbe kojih je u ovoj godini bilo dosta te kao najposjećeniju izdvojila izložbu fotografija "Djeca u ratu", Milomira Kovačevića Strašnog.



Naglašava i prisutnost Galerije na teritoriji gotovo cijele države i navodi da su izložbe bile predstavljene u gradovima širom BiH, a gostovali su i u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik.



Nastavili su, kaže, i edukativni projekt "Školski program" u okviru kojeg su, između ostalog, predstavili djela Jovana Bijelića, ali i ostvarili saradnju i s Centrom za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu i održali nekoliko radionica.



Kaže da za narednu kalendarsku godinu dosad nema fiksno dogovorenih velikih izložbi, ali to ne znači da ih neće biti.



Umjetnička galerija BiH ove godine obilježila je 70. godišnjicu, a raspolaže s oko 6.500 djela neprocjenjive vrijednosti.



Ranije ove godine javnosti je prezentiran Idejni projekt arhitektonske transformacije zgrade Galerije, urađen u suradnji s Institutom za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. Za njegovu realizaciju bit će potrebna pomoć šire društvene zajednice, a Sarajevo bi dobilo prostor adekvatan za zahtjevnije izložbe.