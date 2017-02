Knjiga "Sevdah" Damira Imamovića objavljena je i na engleskom jeziku.

Damir Imamović (Foto: Almin Zrno)

Prijevod potpisuje Amira Sadiković u saradnji sa Christopherom Biehlom. Knjigu je objavilo Vrijeme Zenica, dizajnirao je Kenan Zekić, a uredili Selvedin Avdić i Muamer Spahić"Sevdah" je dostupan na engleskom i bosanskom jeziku u knjižarama širom BiH, Hrvatske, Srbije i Austrije. Obje verzije moguće je naručiti online s dostavom širom svijeta.Historija sevdaha dugo je bila predmet težak za razmatranje van akademskih krugova. Popularni napisi kao da nikada nisu obuhvatili kompleksnost ovog stoljećima starog žanra i mnogi važni uvidi ostali su rasuti po mnogim disciplinama i poljima istraživanja. Više i nije iznenađenje da se upravo perspektiva izvođača sevdaha danas pokazuje kao ishodište koje može ujediniti cjelokupnu priču o sevdahu.Damirova knjiga "Sevdah" pojavila se u ljeto 2016. na bosanskom jeziku i ubrzo je postala bestseler koji u proljeće 2017. godine ide u susret svom drugom izdanju. Promocije i prezentacije knjige do sada su održane u Sarajevu, Zagrebu i Beču."Sevdah je umjetnost pjevanja poezije i čini mi se jedan od najljepših spomenika produktivnom susretu istoka i zapada na prostoru južnoslavenskih jezika. S jedne strane, to je ostatak otomanskog doba, a s druge strane to je ostatak austrijske vladavine u BiH, Kraljevine Jugoslavije, socijalističke Jugoslavije i naravno života koji danas živimo - sve spojeno u jednom žanru pjevanja poezije koji danas pravi svoje nove korake", kazao je Damir predstavljajući knjigu.Otkrio je da ga je sevdah zanimao i prije nego što ga je 2005. godine počeo zvanično profesionalno izvoditi."Odrastao sam u muzičkoj porodici, u porodici u kojoj se sevdah pjevao, svirao, upoznao važne sevdalije još kao klinac. I onda, nakon što sam počeo izvoditi tu muziku, nisam počeo da istražujem, da se zanimam za nju. Radio sam različite projekte u kojima sam okupljao sevdalije, a i sam sam šegrtovao kod dosta važnih ljudi. Upoznao sam Spasoja Beraka, Eminu Berak, Hašima Muharemovića, Jovicu Petkovića i mnoge važne ljude i od svakog od njih pokušao da ukradem nešto od važnosti za historiju sevdaha", prisjetio se Imamović.Ispričao je i kako je počeo uvoditi mlade u ovu priču, prvenstveno kroz radionice i predavanja SevdahLab.Ova knjiga, navodi on, je njegov pokušaj da na jednom mjestu sabere različite perspektive studiranja tradicionalne muzike, poezije, kulture.