Kamerni teatar 55 donosi još jednu premijeru: Predstava "Mirna Bosna" će biti novi hit

U Kamernom teatru 55 u Sarajevu bit će upriličena još jedna premijera u kojoj učestvuju mladi režiseri, glumci i scenaristi. Riječ je o predstavi "Mirna Bosna" režisera Saše Peševskog koja će premijerno biti predstavljena 3. marta u 20 sati.

U Kamernom teatru 55 u Sarajevu bit će upriličena još jedna premijera u kojoj učestvuju mladi režiseri, glumci i scenaristi. Riječ je o predstavi "Mirna Bosna" režisera Saše Peševskog koja će premijerno biti predstavljena 3. marta u 20 sati.

Foto: Davorin Sekulić/Klix.ba

"Sretni smo zbog nove premijere. Nastavljamo ono što smo nagovijestili kao koncept rada Kamernog teatra - novi pisac, novi mladi režiser. Odlučio sam da radimo ovaj tekst jer je siromaštvo savremenim tekstom evidentno u bh. teatru. Pisaca ima, režisera ima, dramaturga ima, ali vrlo je malo savremenog teksta. Ovo je jedna predstava za koju vjerujemo da će biti novi hit u Kamernom teatru s obzirom na sadržaj i glumce u predstavi", rekao je Emir Hadžihafizbegović, direktor Kamernog teatra 55.Riječ je o komediji koja govori o četiri osobe s Alipašinog Polja u Sarajevu danas. Tekst je napisao Boris Lalić koji je rekao kako je želio prikazati današnju sliku društva na ironičan način."Predstava tematizira trenutno stanje u društvu kada je riječ o zaposlenju i zaradi. Komedija je, ali ne poput sadašnjih, već govori o svemu na ironičan način", rekao je Lalić.Mladi režiser Peševski kazao je da je ova predstava ogledalo društva iz pozicije nefunkcionalnosti sistema."Društvo u kojem se normalni, pošteni i časni ljudi moraju snalaziti na sve moguće načine. U tom snalaženju se nalazi tragedija i komedija predstave. Najbolji opis je u podnaslovu drame, a to je 'Komedija preživljavanja'. To je najobuhvatnije osjećanje koje preovladava u ovoj predstavi", rekao je Peševski.U predstavi glume Feđa Štukan, Gordana Boban, Vanesa Glođo i Davor Golubović. Karte za premijeru i reprizu se odlično prodaju."Rad na svakoj predstavi donese nešto. Ono što ću ja kao glumica pamtiti jeste rad s ova tri mlada gospodina - Sašom Peševskim koji je želio da igram u predstavi, Davorom Golubovićem - prekrasnim otkrovenjem i Borisom bez čije veoma duhovite, pametne komedije preživljavanja nas ne bilo. Nadamo se da će ovo živjeti, rasti, razvijati se i da će biti velika posjećenost te da će ljudi izaći dobro raspoloženi i nasmijani", rekla je Boban zahvalivši se svim kolegama.Davor Golubović je rekao kako ima veliku tremu i da mu je čast da sarađuje s ljudima koje je kao mali gledao u predstavama i na TV-u."Za mene je to veliki uspjeh i odgovornost i nadam se da ću opravdati ukazano povjerenje te da će se publika zabaviti", rekao je Golubović.Reprize predstave "Mirna Bosna" bit će upriličene 4. i 5. marta u 20 sati.Na konferenciji za novinare je saopćeno kako Festival Jurislav Korenić neće biti održan u maju već u novembru ove godine, jer će do tada Kamerni teatar 55 imati tri svoje predstave te će se lakše odlučiti za svoju predstavu koja će učestvovati u takmičenju.