"Zlatni harf" naziv je izložbe kaligrafskih radova autorice Zane Tahirović iz Gračanice koja je otvorena večeras u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli. Pod okriljem ove postavke mlada umjetnica se tuzlanskim ljubiteljima umjetnosti predstavila sa 30 levhi koje su nastajale proteklih mjeseci.

"Uglavnom je riječ o kompozicijama koje su preuzete od vrhunskih majstora kaligrafije. Djela su rađena kalemom, tintom, akrilom i markerima, a preovladavaju crna i bijela boja", kazala je za Klix.ba Tahirović.



"Život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje", "Njemu se dižu lijepe riječi i dobro djelo On prima", "Sretan je onaj koji je dobar", "Vrijeme je kao sablja, ako njome ne siječeš, ona će posjeći tebe" – samo su neke od poruka koje sa sobom nose djela ove mlade kaligrafkinje kod koje se ljubav prema ovakvoj vrsti umjetnosti iznenada javila prije nešto više od godinu dana.



Tahirović ističe da proces nastanka jedne levhe nerijetko zna biti izuzetno zahtjevan.



Osim tačnosti ispisivanja, proces rada se ogleda i u usklađivanju boje pozadine i tinte sa ornamentikom i okvirom, što na kraju treba dati lijepu formu prilagođenu islamskoj umjetnosti.



"Ovakav oblik umjetnosti zaista nije jednostavan jer zahtjeva mnogo strpljenja i mirnu ruku. Za sebe još uvijek kažem da sam amaterka jer sam završila kurs. I dalje sam u procesu razvoja, a namjeravam da idem na stručnu obuku kod iskusnih kaligrafa. Planiram naučiti i nove rukopise, a na kraju nekome i prenijeti svoje stečeno znanje", dodaje Tahirović.



Postavkom "Zlatni harf" menadžment BKC-a u Tuzli još jednom je pokazao otvorenost prema mladim i neafirmisanim umjetnicima.



"Zadovoljstvo nam je da možemo ugostiti Zanu Tahirović koja nas je počastila zaista divnim djelima. Naša želja je uvijek bila da BKC Tuzla kao društveno odgovorna ustanova ponudi platformu svim ljudima koji žele da svojim radom doprinesu društvu i široj zajednici. Mi ćemo i u narednom periodu, posebno mladim ljudima, ustupati prostor za iskazivanje rada", izjavio je direktor BKC-a u Tuzli Edis Bajić.



Svi koji večeras nisu bili u prilici krenuti put tuzlanskog BKC-a djela Zane Tahirović mogu pogledati do 16. marta ove godine do kada će krasiti zidove ove ustanove.