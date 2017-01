Kabare se vraća na sarajevsku scenu nakon više od dvije decenije. Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo u četvrtak, 2. 2. 2017. sa početkom u 19:30 sati publika će moći uživati u mjuziklu "Cabaret: Za pravu ljubav nema granica".

Potraga za savršenstvom je potreba i žudnja svakog umjetnika. Kada se, kao u slučaju filma "Cabaret", to dogodi, onda to postaje povijest i kult. Kao rijetko kada majstori Hoolywooda iz zlatnih njegovih vremena uspjeli su na jednom mjestu spojiti na jednom mjestu vrhunsku brodvejsku zabavu, nazaboravni camp masterpiece o nepredvidljivosti ljudskih odnosa, ali upozoravajuću priču o pobjedi fašizma nad demokratijom između dva svjetska rata u Njemačkoj."Sve ovo bila je početna inicijacija kada smo ušli u rad na projektu koji crpi korijene iz ovoga filma, ali i koristi i neke druge motive u procesu stvaranja ove predstave. Iza ovoga projekta stoji narastajuća mladost umjetničke scene u Sarajevu, i to mi je, kao autoru adaptacije i reditelju, činilo mi je neizrecivu radost u trenucima stvaranja ovog dramskog mjuzikla. Zato neka ova igra traje dok publika ima potrebu za njom. Ova predstava je bila potrebna zbog nas zbog pozorišta kao svijeta igre, ali i ideje, kako je to naglašavao Emberto Ecco, da se protiv fašizma, koji danas i ovdje itekako živi, mora - kako to zlo ne bi konačno pobijedilo - voditi stalna borba", kazao je reditelj Jasmin Duraković.Koreografkinja Dajana Zilić kaže da se inspirisana koreografijom Boba Fossa iz filma Cabare vodila onim što je i napisao, "vrijeme za pjevanje je vrijeme kada je vaša emocionalna visina previsoka da biste samo nešto govorili. A vrijeme za ples je vrijeme kada su vaše emocije prejake da biste samo pjevali o tome kako se osjećate".Adaptaciju teksta i režiju uradio je Jasmin Duraković, koreografiju Dajana Zilić, muzičku režiju Nenad Tešić, produkciju Nadža Pušilo, dramaturgiju Almir Imširević, a scenografiju i dizajn svjetla Osman Arslanagić.Kostimi su bili djelo Lane Lončarević kojoj je pritom asistirala Nadža Pušilo. Za ton je zadužen Momo Lađević, a stručni saradnik je Safa Šabanović. Maska je djelo Amre Bilić, baletna trupa je Bellarte, a plakate je dizajnirala Sanja Kulenović, dok je za fotografiju zadužen Velija Hasanbegović.U predstavi igraju Amina Hamzić, Elmir Krivalić, Aida Čorbadžić, Edhem Husić, Vanesa Glođo, Mirza Salihović, Saša Dukić, Zlatan Školjić, Selma Šrbo Arnautović, Ileš Bečei, Branko Sarić i Aida Mujčinović-Palinić.Kit-kat dame: Amina Hamzić, Zulejha Kečo, Chiara Licata, Nikolina Petković, Mija Šego, Edina Kordić, Ena Prutina, Matea Mavrak, Iman Aljović i Iman Fagin. Kit-kat orkestar: Valentin Šeremet klarinet, Adnan Cico alt i tenor sax, Admir Vračo truba, Vanja Rupar- trombon, Samir Ismić - harmonika, Edin Hadžić - banjo, Darko Hrgić - bass, Nenad Tešić - klavir, Dario Kos - perkusije i Faruk Jahić - bubnjevi.