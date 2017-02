U Galeriji "Zvono" otvorena je izložba skica bosanskohercegovačkog arhitekte Amira Vuka Zeca. Izloženi crteži i skice gotovih objekata, kao i usputne zabilješke, predstavljaju njegov način rada.

"Mogli smo i na klasičan način predstaviti neke tlocrte i presjeke, ali to je više tehnički. Ovdje predstavljam suštinu rada, tu silu skica i razmišljanja koja nastaju do finalnog proizvoda", rekao je Vuk Zec objašnjavajući nam kako bez dobre energije nema finalnog proizvoda i kako se, kada je na gradilištu, trudi nasmijati ljude.



Komentirajući postratnu arhitekturu u Sarajevu Vuk Zec ističe kako je najveći problem nepostojanje strategije.



"Sarajevo je glavni grad koji je dosta iskrvario i naravno da mu se treba posvetiti. Ali ovdje se prepliću razni interesi i onda se to prepušta nižim nivoima. Nakon toga se kompanije i pojedinaci agresivno kroz partijske kanale uspiju nametnuti po sistemu 'postavi kuću bez razmišljanja šta će biti do njega'. Atakuje se na prostor i razmišlja kako osvojiti i trotoar ispred te kuće", rekao je Vuk Zec.



Ističe kako se arhitekta može boriti radom, ali da je velika odgovornost na urbanizmu i strategiji koja u našoj državi ne postoji.



"Nema tu urbanog razmišljanja jer su svi ti planovi želje pojedinaca. Tako smo davno još na Marijin Dvoru izgubili bulevar koji je bio karakterističan za Sarajevo. Ta veza Marijin Dvora i Željezničke stanice bila je vrhunska za memoriju grada", objasnio je Vuk Zec.



Sarajevo je, kaže, ranije napravilo mnoge greške koje se vuku.



"Bespravna gradnja na padinskim dijelovima grada, gdje su vlasnici kuća ogradili i dio ulice, jasno govori o tome koliko mislimo o drugima. Mi sami sebe degradiramo", poručio je Vuk Zec ističući kako je najveći problem to što jedni druge ne slušamo.



Tvrdi da je gradnja u Sarajevu haotična, te kako je ovo idealno vrijeme za drznike.



"S obzirom na to da se sa mnom ne može manipulirati uglavnom ne radim u Sarajevu. Naš posao je degradiran, a arhitekta se sada plaća po kvadratu, kao etison", rekao je Vuk Zec.