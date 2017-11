Historijski muzej je obilježavanje "Mjeseca muzeja" započeo promocijom slikovnice "Bajka o muzejskom kraljevstvu" koja ima za cilj približiti eksponate, njihove priče i značenja najmlađoj muzejskoj publici.

Historijski muzej je obilježavanje "Mjeseca muzeja" započeo promocijom slikovnice "Bajka o muzejskom kraljevstvu" koja ima za cilj približiti eksponate, njihove priče i značenja najmlađoj muzejskoj publici.

"Muzej drugi put organizuje ovu manifestaciju u mjesecu novembru kada je muzej osnovan i kada se dogodilo sve što je važno za muzej. Osim toga, novembar je važan i za historiju BiH. Cilj nam je promovisati muzej jer mislimo da jedan dan nije dovoljan za to", rekla je direktorica Historijskog muzeja BiH Elma Hašimbegović u ugodnom ambijentu novootvorenog prostora biblioteke muzeja.



Kustosica Historijskog muzeja BiH i autorica "Bajke o muzejskom kraljevstvu" Elma Hodžić ispričala je kako je na ideju o pisanju bajke i približavanju muzeja najmlađim došla tokom rada na projektu "History Fun House" koji je imao za cilj od historije napraviti zanimljivu priču koja je fokusirana i na muzejske eksponate.



"Prostor muzeja nije u potpunosti prilagođen djeci ni osobama s invaliditetom. Bilo je potrebno razviti jedan fleksibilan dječiji kutak koji ćemo moći pomjerati tokom godine. Sve je to trebalo zaokružiti u cjelovitu priču koja će djeci objasniti šta je muzej, šta su eksponati i ta priča je protkana mojim uvjerenjem da svaki muzejski predmet govori", rekla je.



Naglasila je da je priča o muzejskom kraljevstvu zapravo priča o odnosu prema kulturi, odnosu prema umjetnosti i kulturno-historijskom naslijeđu BiH.



"Nije normalno i nedopustivo je da se eksponati jednog dana probude u zaleđenom muzejskom prostoru. Ponekad je teško najmlađima objasniti zašto mi nemamo grijanje i da to nije rezultat našeg nerada i lijenosti, već da je posljedica jedne duboke društveno-političke krize. Upravo time, hladnoćom i nemogućnošću promjene je obojena cijela slikovnica", rekla je Hodžić.



Naravno, i ova bajka ima sretan kraj pa tako na kraju kustos i kustosica pozivaju publiku da dođe i oživi muzejsko kraljevstvo.



"Upravo to je refleksija politike Historijskog muzeja BiH i naše vizije da jedino prisustvom publike muzej ima pravo značenje u našem društvu", rekla je.



Aida Vežić, zamjenica direktorice Fondacije Kulturno naslijeđe bez granica i Balkanske mreže muzeja koji su podržali ovaj projekt, rekla je da je "Bajka o muzejskom kraljevstvu" sjajan primjer individualnog entuzijazma i želje za pozitivnom promjenom.



Tokom rada na projektu, Elma je sarađivala sa studentima Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Profesorica Lejla Kafedžić, koja je ujedno i predstavnica ovog odsjeka, rekla je da je ovo način na koji se muzej otvara prema javnosti i istakla da su djeca važni korisnici bilo kojeg muzeja.



"Ova bajka će biti izuzetan prilog faktorima, sredstvima odgoja današnje djece jer na jedan zanimljiv i ilustrativan način nudi djeci nešto što može biti prilično daleko i zato što ih poziva na zajedništvo i saradnju. Saradnju smo tek počeli i muzejska pedagogija još uvijek nije dovoljno razvijena, ali smo na dobrom putu da muzej što više koristimo kao odgojno i obrazovno sredstvo", rekla je Kafedžić.



Set eksponata koje je Elma odabrala trebalo je smjestiti u muzejsko kraljevstvo koje je jednog dana ostalo zaleđeno i bilo je potrebno dati im karakter, što je bio zadatak Sanele Husić-Musabašić.



"Bila je velika odgovornost prihvatiti ovo jer sam imala zadatak kreirati maskote koje će predstavljati muzej i koje će djeci približiti eksponate i sve ono što muzej nudi. Neizmjerno sam uživali i čitajući i ilustrujući ih i iskreno se nadam da će na jednak način kao u bajci od danas muzej grijati oni koji će tek postati dio muzejske porodice", rekla je Husić-Musabašić.



Književnica Šejla Šehabović je istakla da Historijski muzej BiH pokazuje jedini mogući put kojim mogu ići muzeji bez državnog staranja u BiH.



"Drugi mogući put je zatvaranje. Oni su odabrali jedino što funkcionira, a to je vraćanje muzeja onome ko ih je osnovao, tj. narodu BiH u koji spadaju i mladi koji su buduća muzejska publika. Ovdje se odgajaju generacije i naši muzeji će izgledati onako kako se mi ponašamo prema mladima", rekla je.