Zlatni lovorov vijenac za doprinos umjetnosti teatra dodijeljen je večeras agenciji Fabrika za dvadeset godina kreiranja vizuelnog identiteta Festivala MESS. Tim povodom upriličena je i izložba "FABRIKA za MESS 1997-2017" koja predstavlja pregled vizuelne historije Festivala u protekle dvije decenije.

Agencija je zajedno sa Direkcijom svojim plakatima, a vremenom i video spotovima odražavala duh i osnovnu ideju svakog od Festivala.



"Plakati MESS-a koje je kreirala Fabrika su lice i naličje Festivala, njegov pobunjenički duh, avangardna poetika, slava ljepote i osvajanje slobode. Svaki plakat je postao priča za sebe koja je intrigirala i dovodila novu pozorišnu publiku. Fabrika je obilježila svojim idejnim i vizuelnim rješenjima postratni Festival MESS", istakao je večeras Dino Mustafić, dugogodišnji direktor, a danas izvršni producent Festivala obrazlažući odluku Direkciju da ovo priznanje dodijeli agenciji Fabrika.



Direktor Nihad Kreševljaković posebno je naglasio da je agencija Fabrika od svog osnivanja sastavni dio onoga što festival MESS jeste te podsjetio na neke od reakcija koje su često njihovi plakati izazivali. A one su varirale od zabezeknutosti pred nerazumijevanjem o tome šta se nalazi na posteru ili podsjećanja da su ispod odjeće ljudi goli, do uveseljavanja bojama i podsjećanja na ljepotu multikulturalizma i internacionalizma.



"Zbog njihovih plakata brzinom munje s Bistrika do Vratnika širila se vijest o pojavi vanzemaljaca iznad Sarajeva zbog čega su nas godinama maltretirali razni ufolozi tražeći od direktora da potvdi da su vanzemaljci zaista bili u Sarajevu", podsjetio je Kreševljaković, naglašavajući i njihovu političnost koja se ogledala u odgovoru na važne svjetske katastrofe uključujući rušenje Palmire ili mogućnost izbora Donalda Trumpa za predsjednika naše prijateljske zemlje.



"Njihovi posteri su sve ovo vrijeme bili neizostavni dio naše priče koja je uvijek slavila različitosti i zbog toga im se u ime direkcije zahvaljujem i sa posebnim zadovoljstvom dodjeljujem ovaj Zlatni lovorov vijenac za doprinos umjetnosti teatra", zaključio je Kreševljaković.



Bojan Hadžihalilović, kreativni direktor Fabrike kazao je kako je društvna odgovornost važno poslovanje ove agencije.



"U skladu s tim, još 1997. godine odlučili smo dati podršku i postati kreativni partner Festivala MESS. Za nas je neupitno podržati najstariji teatarski festival na Balkanu, pogotovo što s Messom dijelimo isto opredjeljenje - promociju umjetničkih i ljudskih sloboda. Već dvadeset godina, svaki put iznova, mi prilazimo tom kreativnom izazovu sa mnogo entuzijazma i nastojanja da kroz vizualni identitet te godine, obilježimo i aktuelni trenutak u društvu. U državi koja ignoriše svoje kulturne institucije i pojedince i društvu koje je destruktivno prema kulturi i umjetnosti, za nas je čast i satisfakcija progovoriti svake godine u ime kulturne zajednice", izjavio je Hadžihalilović čiji je umjetnički potpis iza festivalskih vizuala sve ove godine.



Izložbu "FABRIKA za MESS 1997-2017" moguće je pogledati svaki dan od ponedjeljka do nedjelje od 12 do 16 sati u prostorijama Crvenog križa (bivše kino Sutjeska).