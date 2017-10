U Narodnom pozorištu Mostar u sklopu programa OFF MESS predstavljena je knjiga "Teatar u ratnom Sarajevu 1992 – 1995". Autor Davor Diklić i Nihad Kreševljaković, direktor Internacionalnog teatarskog festivala MESS govorili su o samoj knjizi, ali i o značaju teatra i kulture općenito u tim ludim ratnim vremenima.

Kreševljaković je kazao kako se kod nas često priča o ratu, ali da to nije slučaj kad se govori o pravim fenomenima kao što je teatarska ili kulturna scena.



"Političari će uvijek reći kako je kultura važna za društvo, ali kod prvog reza budžeta prvo nastrada kultura. Ljudi koji su pratili kulturnu scenu Sarajeva u ratu imaju empirijska iskustva da je zaista umjetnost nešto bez čovjek ne može. U ratu su i političari to zaista vjerovali, jer u dokumentu o osnivanju Sarajevskog ratnog teatra stoji da je to od posebnog značaja za odbranu grada", kazao je Kreševljaković.



Kreševljaković je naveo podatak iz knjige da je u Sarajevu u tri ratne godine održana 3.102 umjetnička događaja, 48 koncerata Sarajevske filharmonije, objavljene 263 knjige, održano 177 likovih izložbi, snimljeno 156 dokumentarnih filmova te održane 182 teatarske premijere, preko 2.000 izvođenja predstava.



"Sada kad imamo dobru godinu imamo u Sarajevu deset premijera. Postoji jedna bitnija stvar od brojeva, činjenica da je postojala publika. Pozorišta su bila puna u toku rata, a ljudi su idući na predstave rizikovali svoje živote", dodao je Nihad Kreševljaković, ustvrdivši da je to pravi dokaz kako je kultura ljudska potreba kao hrana ili voda.



Ovo je drugo izdanje knjige Davora Diklića, a prvo izdanje je izašlo neposredno poslije rata u Beogradu. Autor koji posljednjih tridesetak godina živi u Americi kazao je da se danas insistira na ružnim stvarima koje je rat dao, a da se zaboravlja o onom što je bilo lijepo i vrijedno.



"Moja sestra Jasna Diklić često mi je govorila da ako bi morala ponovo da prođe ono što je prolazila u ratu, da bi se najvjerovatnije ubila. Isto tako to je bio najljepši period njenog života. Ja moram da se upitam kako je to moguće", zapitao se autor knjige.



Diklić je kazao da ono što se kulturološki desilo u opkoljenom Sarajevu sigurno se nikad i nigdje nije desilo.



"Bilo je nešto malo u Lenjigradu tokom nacističke okupacije, nešto u Bagdadu, ali u ovom obimu nikad se ništa slično nije dogodilo na kulturnoj sceni. Problem je što sve to pomalo pada u zaborav te smatram da bi zaboravljanje toga bilo velika šteta, a ja bih rekao i tragedija", kazao je Davor Diklić.