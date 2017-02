Sarajevska glumica Emina Minka Muftić je svojim ulogama obilježila pozorišnu i filmsku scenu u BiH, a publika je najviše pamti po ulozi Sene iz "Vize za budućnost". Iako je jedna od najboljih glumica bh. kinematografije, Minka rijetko daje izjave za medije, a intervjue još rjeđe. Ipak, za Klix.ba se prisjetila svojih početaka, serije koja je obilježila njenu karijeru, te je, uz osvrt na put joge koji živi, progovorila o odnosu koji gradi s kćerkom Sitom.

Sarajevska glumica Emina Minka Muftić je svojim ulogama obilježila pozorišnu i filmsku scenu u BiH, a publika je najviše pamti po ulozi Sene iz "Vize za budućnost". Iako je jedna od najboljih glumica bh. kinematografije, Minka rijetko daje izjave za medije, a intervjue još rjeđe. Ipak, za Klix.ba se prisjetila svojih početaka, serije koja je obilježila njenu karijeru, te je, uz osvrt na put joge koji živi, progovorila o odnosu koji gradi s kćerkom Sitom.

Živimo u virtuelnom svijetu u kojem djeca nemaju realnu sliku

Gluma nije racionalna stvar

Na daskama koje život znače i na malim ekranima Minka Muftić odigrala je niz značajnih uloga. Teško je bilo odabrati kojom početi pa razgovor spontano počinjemo od trenutka kada je upisala glumu. Bila je prva generacija na Odsjeku za glumu na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, a svojih glumačkih početaka prisjetila se uz smijeh i sjaj u očima prepričavajući kako im je bilo veselo i kako su stalno igrali."Kad si mlad moraš biti lud, a kad si glumac to zrnce ludosti čuvaj dok si živ", rekla je Minka.Iako je odigrala mnoge pozorišne i filmske uloge, Minka priznaje da je najviše pamte po Seni Internet iz "Vize za budućnost" i "Maloj Mu" kojoj je posudila glas."Naša 'Viza za budućnost' danas, odnosno 'Viza za budućnost' našeg društva može biti jedino poštenje. Svijet bi bio bolje mjesto kad bi ljudi bili pošteniji, bavili se sobom i svojom djecom i pružali im više sebe i ljubavi", zaključila je Minka koja se rado sjeća ove serije.Minka je svojom karizmom i jedinstvenošću svakoj ulozi koju je igrala dala originalnost i osobni pečat. Vjerovatno su se zbog toga njene uloge publici urezale u sjećanje."Istina je da nikada nisam bila nametljiva, niti sam se priklanjala nekoj grupi, klanu. Prijatelj sam mnogima, ali ne treba mi pozadina, niti bih ikada kalkulisala s ljudima, iako to ljudi podsvjesno rade jer im to treba zbog sopstvene sigurnosti. Ja to razumijem, ali nikada ničijom zastavom nisam mahala. Ja sam malo drugačija, istina je da nisam praktična i zato mi je bilo teže", rekla je Minka.I nakon trideset pet godina na filmu i u pozorištu, Minka igra s onim istim žarom."Specifično je to. Kad izađete na scenu kresne jedna iskra i sve što treba da se upali se upali, takva je to profesija. Ključna je ta iracionalnost koja prostruji kroz tebe i to čudo koje se dogodi kada ste pred publikom. Poznato je da glumca sve prestane boljeti kad izađe na scenu. Poslije toga te boli kao što te boljelo i prije. Bog je to tako udesio kod glumaca", rekla je Minka.Priznaje da nije sigurna koliku ulogu u ovoj profesiji igra sreća, jer je sreća "apstraktan pojam i treba je definisati". Objašnjava kako u svakom zlu ima neko dobro i kako sreća nije uvijek ono što nam na prvi pogled izgleda tako te da čovjek mora biti pametan i odvagati šta je dobro za njega. Za profesiju glumca se, ističe, kao i za sve što radite u životu, morate roditi."Istina je da ima svega, da svako može stati pred kamere i na scenu, ali kad kažeš glumac - to je jedna karizma i onaj dar koj ističeš rođenjem, poput genija za matematiku i fiziku. Ja ne mogu biti Ajnštajn, svakome je nešto dato", objasnila je Minka.Ovu glumicu je donedavno bilo nemoguće vidjeti bez kćerke Site. Njihov odnos je prvenstveno prijateljski, a iako se trudi posvetiti joj svaki slobodan trenutak, Minka priznaje da u odnosu na ranije provode manje vremena zajedno."Ona će sada napuniti 13 godina i već je svoja osoba. Nastojim da, prije svega, budemo dobre prijateljice i da imamo povjerenja jedna u drugu. Nadam se da će tako ostati i u budućnosti. Vezane smo, ali nastojim ne biti posesivna i obje imamo vrijeme odvojeno za sebe. Ona ima svoj put i nek se što prije hvata ukoštac sa svim. Ja sam tu da joj pružim bezuslovnu ljubav i pomognem, ali što se prije osamostali bolje za nju", objasnila je Minka.Pričajući o roditeljstvu dotakle smo se otuđenosti, alijenacije i raskola koji se danas sve češće dešavaju unutar porodice. Sve više slučajeva disfunkcionalnih porodica i nezdravih odnosa u porodici Minka vidi kao posljedicu niskog nivoa duhovnosti i nedostatka morala."Zbog napretka tehnike i nedostatka komunikacije živimo u virtuelnom svijetu. Roditelji sad tutnu djetetu tablet, mobitel i igrice i kad to dijete poraste ono nema realnu sliku ni o čemu. A ta otuđenost je postala neka fraza, ja bih prije to stanje u kojem se kao društvo nalazimo nazvala duhovnom pustoši. Taj nedostatak duhvnosti je strašan i to ne nadoknađuju ni škola, ni vjera", rekla je Minka."Masa ljudi se bavi svim i svačim, a kad dođu praznici, bilo koji, svako prema svojim propisima opere ruke i ide moliti se Bogu kao da ništa nije radio/la i kao da ništa od toga opet neće raditi. Ta pustoš duha i morala preovladava i veća je nego ikad", rekla je Minka.U njenoj svijesti moral je početna i završna tačka i ističe kako to nije samo u ovom društvu, jer je licemjerje staro koliko i neke ljudske zajednice.Na pitanje koliko se Sita ugleda na majku i je li naslijedila njen talent i ljubav prema glumi, Minka priznaje da se nada da nije."Nadam se da nema sklonosti za glumu, jer je glumcima uvijek teško. Nije to samo danas, ovaj posao u društvenom kontekstu nikad nije bio lagan, iziskuje velika davanja, predavanja, unutrašnje borbe, a kako vrijeme odmiče sve je zahtjevnije. Nije jednostavno ni stati pred publiku. Onda trenutna situacija u našoj zemlji pa kad uzmete u obzir da je mnogo teže biti glumica jer ženama vrijeme drugačije prolazi", rekla je Minka.Kad bi se ponovo rodila kaže da bi vjerovatno pilotirala ili planinarila. Ne bi se bavila glumom, ali objašnjava da gluma nije racionana stvar i da, kada imate taj poriv, nemate izbora.Bez obzira na to što smo se dotakle stanja u kojem se nalazi kultura u BiH i borba koju vode teatarske kuće, Minka ne želi reći ništa loše i u svemu traži opravdanja i pozitivne stvari."Ljudi rade svoj posao. Moramo raditi da bismo opstali egzistencijalno, duhovno i mentalno. Možda bi moglo i bolje, ali nije lako i pretpostavljam da svi daju sve od sebe i rade najbolje što mogu. Možda bi se negdje moglo dati više, a negdje manje para, ali svi imaju svoje aršine. A svi bismo nešto drugačije. Ono što je bitno je da se radi i da su gledališta puna", rekla je Minka.Karijeru ove glumice širokog raspona definitivno je obilježila i uloga profesorice i pedagoga koju živi na Akademiji scenskih umjetnosti gdje predaje govor. Ističe kako joj je drago što je mladim generacijama i glumcima lakše nego ranije jer je, kaže, atmosfera u pozorištu danas prijateljskija, kolegijalnija i lagodnija. Napominje i da mladi mogu sve mijenjati, a da svako vrijeme ima svoje breme."Mladi uvijek misle da će promijeniti svijet i vjerovatno u tome uspijevaju jer se svijet mijenja. Te promjene su neki točak života koji se vrti i okreće, a svako vrijeme ima svoje breme. Nažalost, rijetko čitamo o pozitivnim stvarima, a kulturni djelatnici tu talasaju i pokreću stvari", rekla je Minka.Vedrina je njen zaštitni znak, a njena energija je zaista neopisiva. Na pitanje odakle joj snaga Minka nam pojašnjava kako akumulaciju te pozitivnosti u njenom životu održava put joge koji je odabrala."To je nešto čime se bavim i što živim. Nije to isprazna priča: 'griješit ćemo, griješit ćemo pa ćemo tražiti negdje iskupljenje', već je to zaista moj način života. U jogi sam se pronašla, jogom održavam svoje tijelo, a pomaže mi i profesionalno", rekla je Minka koja je od rata i vegetarijanka.Vegetarijanka je postala sukcesivno i u njenom slučaju to nije modni trend, a Minka kaže da ju je i to promjenilo."Moja svijest je dosegla nivo gdje sam shvatila da mi meso nije potrebno i mislim da to bar na mom tijelu nije prouzrokovalo nikakve štete. Ljudi su skloni reći potrebno je ovo ili ono, a ja mislim da su to mistifikacije, jer čovjeku je najpotrebnije da jede u rahatluku", zaključila je Minka.