Bh. kulturna scena u okovima vladajuće politike i primitivizma, slična situacija i u zemljama regije

Foto: Ilustracija

Neizgrađenim odnosom politike prema kulturi ugrožen je kulturni identitet države, kulturni kapital neiskorišten, a kultura kao značajan društveni i ekonomski resurs ostavljena na milost i nemilost politici koja joj ne daje zasluženo priznanje. No, zahvaljujući entuzijastičnim djelatnicima, koji se snalaze uprkos teškoj ekonomskoj situaciji, bh. kulturna scena i dalje živi.

