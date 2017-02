Audicija za mjuzikl Flashdance: Traži se bh. Alex Owens

Nakon ogromnog uspjeha mjuzikla za sve generacije Annie, čija je repriza planirana 3. maja u Narodnom pozorištu Sarajevo, Institut za muziku, teatar i multimediju (iMTM) počinje pripreme za peti po redu mjuzikl, čija je premijera planirana za kraj godine.

Nakon ogromnog uspjeha mjuzikla za sve generacije Annie, čija je repriza planirana 3. maja u Narodnom pozorištu Sarajevo, Institut za muziku, teatar i multimediju (iMTM) počinje pripreme za peti po redu mjuzikl, čija je premijera planirana za kraj godine.

Riječ je o teatarskoj adaptaciji popularnog filma iz 1983. godine, plesnog hita "Flashdance". Ovim povodom iMTM raspisuje audiciju za glavnu žensku ulogu u mjuziklu."Tražimo našu bh. Alex Owens, mladu djevojku, izuzetnih plesnih sposobnosti, koja pored plesa može glumiti i pjevati. Već nam se javilo glumica iz Splita, Zagreba i Osijeka i to nas posebno raduje da postoji veliki interes za naše produkcije i iz susjednih zemalja. Ovo je jedna veoma zahtjevna produkcija, koja će nas uz raskošne koreografije podsjetiti na velike muzičke hitove osamdesetih poput pjesama 'Maniac', 'What a feeling', 'I love rock n roll', 'Gloria' i druge", kazala je direktorica iMTM-a i muzička rediteljica Alma Ferović Fazlić.Dodala je da u skoroj budućnosti iMTM planira postavke mjuzikla We Will Rock You, Sound of Music, Chicago, Phantom of the Opera, Les Misérables i Mamma Mia.Premijerom mjuzikla Flashdance iMTM će obilježiti i petogodišnjicu produciranja predstava muzičkog teatra, čiji je razvoj u BiH po uzoru na svjetske tokove upravo i počeo osnivanjem ove institucije 2011. godine. Značajno je spomenuti da je prethodne mjuzikle u produkciji iMTMa, "Briljantin", "Footloose", "Prljavi Ples" i "Annie" pogledalo oko 7.000 gledatelja u Sarajevu i Zenici, a produkcije redovno gostuju i u Slavonskom Brodu u Hrvatskoj.Prijave u vidu CV-a sa obaveznom fotografijom mogu se poslati na info@mtm.ba a izabrani kandidati će biti pozvani na audiciju tokom mjeseca aprila.Peta produkcija iMTMa u saradnji sa Narodnim poorištem Sarajevo, mjuzikl Flashdance premijerno će biti izveden krajem 2017. godine.