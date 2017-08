Zvijezda serije "Prijatelji" Matt LeBlanc odbio je glumiti Phila Dunphyja u seriji "Moderna porodica"

Foto: EPA

Matt LeBlanc je otkrio kako mu je bila ponuđena uloga Phila Dunphyja u seriji "Moderna porodica" koju je na kraju prihvatio Ty Burrell i postao zvijezda.

Matt LeBlanc je otkrio kako mu je bila ponuđena uloga Phila Dunphyja u seriji "Moderna porodica" koju je na kraju prihvatio Ty Burrell i postao zvijezda.