Najdugovječnija moderna turska serija Elif doživjet će pred bosanskohercegovačkom publikom i svoj 600. nastavak. Iako je to za jednu tursku seriju rekorni broj epizoda, publika u našoj zemlji i dalje voli priču o obitelji Emiroglu i simpatičnoj djevojčici Elif.

Sada je već jasno kako je Elif do sada najgledanija turska serija u BiH, jer nijedna nije imala tako visoke rejtinge s toliko mnogo epizoda. Producenti su s razlogom odlučili snimiti i novu sezonu, koju će gledatelji TV OBN moći pratiti od jeseni. Publika u trinaest zemalja svijeta, koja trenutačno prati zbivanja oko obitelji Emiroglu, rekla je jasno putem rejtinga kako želi još nastavaka. Kako bi im ispunili tu želju, producenti i autori serije uvode nove likove, usložnjavaju priču i ponovno uspijevaju prikovati gledatelje uz TV ekrane. Kada je u pitanju 600. epizoda, koja je na programu OBN-a večeras od 20 sati, pratimo situaciju nakon što Arzu Melek izenađujuće oslobodi zatvora. To uznemirava Gondžu, koja misli kako je se hitno treba riješiti. Zbog odluke koju je Melek donijela mnogi su bijesni. Nastavalja se i ljubavni trokut Jusuf-Lejla-Melek. Onur je vidio Lejlu dok izlazi iz Jusufove kuće, sjeća se prošlih dana i pravi joj ljubomorne scene. Sve to vidi Jusuf koji Lejlu savjetuje da oprosti Onuru i započne život s njim.



"U narednim nastavcima publika će svjedočiti velikim preokretima, a kada je u pitanju glumačka postava na jesen sviju očekuje veliko iznenađenje. Do tada uživajte u aktualnoj sezoni koju OBN donosi cijelo ljeto premijerno, u 20 sati radnim danom," kaže PR TV OBN Saša Martić.