Uzbuđenje raste: Ovogodišnja dodjela Oscara u znaku protesta protiv Donalda Trumpa

Los Angeles je danas u znaku 89. dodjele Oscara. Uzbuđenje je veliko, ali je pomiješano i s nervozom jer neki nominovani neće moći doći na dodjelu zbog pooštrenih kontrola koje je uveo američki predsjednik Donald Trump.

Očekuje se da će večerašnji govori glumaca i radnika filmske industriji imati fokus na politici i trenutnoj situaciji u državi nakon Trumpove pobjede. Holivudske zvijezde su već koristile događaje koje su prethodile dodjeli Oscara da kažu svoje mišljenje i kritikuju.Predsjednica Akademije Cheryl Boone Isaacs kazala je kako neće spriječiti glumce da iskoriste večeras binu za političke govore."Jedna od stvari zbog koje smo sretni jeste da imamo slobodu govora. To je ljudski čin, a mislim da većina njih govori spontano kada čuju da je njihovo ime pročitano. Nadam se da će svi oni iskoristiti svojih 45 sekundi na bini da kažu nešto dirljivo i smisleno", kazala je Isaacs.Meryl Streep je već imala izjave protiv predsjednika na dodjeli Zlatnog globusa. On je uzvratio kazavši da je precijenjena.Ipak, neki glumci smatraju kako se ova veličanstvena bina ne treba koristiti za davanje takvih izjava."Nažalost, glas poznatih je sada postao značajniji od glasa ostalih ljudi. To je sramno i ne bi tako trebalo biti", rekao je Andrew Garfield.Večerašnja dodjela neće biti prvi put obilježena političkim protestom. Marlon Brando je 1973. godine bojkotovao svoju nagradu za film "Kum" zbog odnosa Holywooda prema domorocima u SAD-u. Režiser Michael Moore je izvikan na bini 2003. godine jer je kritikovao tadašnjeg predsjednika Georgea Busha."Ovi ljudi su nam dala bezbroj sati zabave. Mislim da je fer dati im 30 sekundi da kažu nešto o važnim problemima i da je to dobro za demokratiju", rekao je producent Brian McLaughlin.Ceremonija dodjele Oscara bit će upriličena večeras u 17:30 po lokalnom vremenu. Listu nominovanih pogledajte ovdje