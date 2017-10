Proglašenjem najboljih filmova u pet kategorija, dodjelom specijalnih nagrada te projekcijom prvog bh. dugometražnog animiranog filma "Ptice poput nas" autora Faruka Šabanovića večeras je u Narodnom pozorištu završen šesti Tuzla Film Festival (TFF).

Specijalna nagrada za poseban doprinos filmskom stvaralaštvu u BiH koja je ove godine po prvi put dodijeljena u okviru TFF-a pripala je bh. producentu Adnanu Čuhari, dok je specijalna nagrada za najboljeg producenta završila u rukama Sanela Knezovića.



Vila TFF-a za najbolji dugometražni film pripala je hrvatskom ostvarenju "Ustav Republike Hrvatske" reditelja Rajka Grlića.



Prema riječima predsjednika stručnog žirija za dugometražni film prof. Srđana Vukadinovića, u konkurenciji za ovu nagradu nalazilo se šest izvanrednih naslova.



"Ovo je jedan veoma provokativan film i malo je ovakvih ostvarenja na našu svakidašnjicu, na te turobne posttranzicijske i posttraumatske stresove koji se dešavaju u regionu. Ovo je jedan veoma hrabar, smio i odlučan film koji govori o multiplikovanju, proizvodnji i netrpeljivosti na osnovu različitosti koja je proizašla iz ratnog sukoba. On je umjetnički veoma moćan film, a s druge strane je toliko moćan da se može reći da je rađen s jednom dokumentarnom preciznošću", pojasnio je Vukadinović.



Za najbolji kratki igrani film odabrano je ostvarenje "Iron Story" Zlatka Kalenikova, dok je Vila TFF-a za najbolji animirani film otišla u ruke ekipe filma "Aždaja" Ivana Ramadana.



"Scream For Me Sarajevo" Tarika Hodžića po ocjeni stručnog žirija najbolji je dokumentarac šestog TFF-a, a u kategoriji Future generation short films najboljim ostvarenjem proglašen je film "Revelation – The City Of Haze" Mao Qichaoa.



Idejni tvorac i direktor TFF-a Boris Balta zadovoljan je organizacijom ovogodišnjeg, šestog izdanja festivala.



"Moram reći da je ove godine TFF prevazišao sva očekivanja. Bilo je mnogo više publike nego što smo očekivali. Također, došlo nam je i 135 gostiju, a imali smo i veliki broj mladih autora. Mislim da ćemo naš festival nastaviti razvijati u tom smjeru da okupimo regiju na jednom mjestu", istakao je Balta.



U okviru ovogodišnjeg TFF-a ljubitelji sedme umjetnosti imali su priliku uživati u 95 filmskih ostvarenja raspoređenih u pet kategorija.



Pored filmova, festival je obilovao i drugim aktivnostima kao što su radionice sa profesionalcima iz oblasti filmske industrije, kafe sa poznatima..