Vjerovatno ne postoji ozbiljan filmofil koji nije pogledao kultno remek-djelo "Trainspotting" iz 1996. godine, a koji se već godinama nalazi u vrhu svih relevantnih lista najboljih britanskih filmova svih vremena. Ovog nam mjeseca, tačnije od 23. februara u BH kina dolazi njegov nastavak jednostavno nazvan T2 Trainspotting.Kompletna filmska ekipa iza i ispred kamere vratila se kako bi nam upotpunila prazninu i ispričala što se to događalo s našim omiljenim filmskim narkomanima. Danny Boyle udružio je snage s identičnom glumačkom postavom koju čine Ewan McGreror, Johnny Lee Miller, Ewan Bremner i Robert Carlyle i filmskom ekipom iza kamere kako bi nam donio događaje iz života Rentona, Sick Boya, Begbieja i Spuda pune dvije decenije nakon njihove narkomanske avanture iz sredine 90-ih godina prošlog vijeka.Prošlo je 20 godina, a kao što će ovaj ekskluzivni video otkriti Sick Boy je od teškog narkomana postao trgovac automobilima koji nosi lažne kapute, a žene koristi isključivo za seks. Njegov prvi susret s Markom nakon više od dva desetljeća može završiti samo na jedan način: tučnjavom.U ulozi Sick Boya našao se fantastični Jonny Lee Miller, koga gledamo i na malim ekranima u BiH u hit seriji "Elementary" a koji reprizira ulogu iz originalnog filma. Za novo okupljanje ekipe iza i ispred kamere izjavio je:"Oduvijek sam govorio da nema potrebe snimati nastavak 'Trainspottinga' ako se u njemu neće okupiti originalna postava i ako on svojom radnjom neće istraživati velike teme. Kako je to biti stariji 20 godina? Što si radio cijelo to vrijeme? Što se dogodilo s likovima i kakve su implikacije? Jedini način kako napraviti pravi nastavak nakon toliko dugo vremena jest pozabaviti se realnošću ljudskih života."Begbie je 20 godina proveo u zatvoru, ali i dalje je ostao onakav totalni luđak kakvog ga pamtimo. Njegov jedini cilj nakon izlaska iz zatvora je pronaći Rentona i osvetiti mu se, što zapravo znači samo jedno: ubiti ga.Begbieja je utjelovio poznati britanski glumac Robert Carlyle, a prema vlastitom priznanju to je ujedno i jedan od najpoznatijih filmskih likova koje je glumio do sada u karijeri: "Gdje god bih se našao u svijetu, u kojoj god državi – svi bi znali za Begbieja. On je pomalo psihotičan, ali ga ljudi možda baš zato vole.“Jedina osoba koja se niti nakon 20 godina nije nimalo promijenila je upravo Spud. I dalje je ovisnik, a potpuno ga šokira Rentonov povratak koji ga pokušava izvući na pravi put kupivši mu tene za trčanje.U ulozi Spuda nalazi se Ewan Bremner, glumac čiju performansu redatelj Boyle opisuje kao "kombinaciju suptilnosti i eksplozivnosti". Bremner je za ponovno okupljanje ekipe izjavio:"Prvi dan snimanja bio je najemotivniji, gotovo je sve izgledalo nadrealno i mislim da smo svi bili pomalo previše emotivni. Prije dvadeset godina dobili smo veliki dar kad su baš nas odabrali da tumačimo ove likove, a danas se to čini još vrednijim. Dobili smo ponovno priliku raditi zajedno, snimati scene i jednostavno provoditi vrijeme jedni s drugima“.Najvažnijeg smo ostavili za kraj. Mark je ukrao preko 18 hiljada eura i većinu vremena proveo je u Amsterdamu skrivajući se od svih koji su ga poznavali, ali i od samog sebe. Njegov povratak šokantan je kako za sve njegove prijatelje i poznanike, tako i za njega samog, ali ono što je najvažnije je da je ovisnost o heroinu zamijenio s ovisnošću o endorfinu.Marka Rentona tumači jedan od najpoznatijih britanskih glumaca Ewan McGregor kojeg su uloge upravo u filmovima Dannyja Boylea ("Sasvim malo ubojstvo" i "Trainspotting") izbacile u zvjezdanu glumačku orbitu. Premda njih dvojica dugo godina nisu razgovarali djelimično i zbog toga što se McGregor naljutio na Boylea što ga je ovaj preskočio za glavnu ulogu u filmu "Žal" i dodijelio je Leonardu DiCapriju, obojica su riješili nesuglasice, a McGregor je već u par intervjua izjavio da sve te priče o njihovoj svađi spadaju u "vodu pod mostom".T2 Trainspotting svakako je jedan od najprimamljivijih kino filmova ovog mjeseca, a jesu li Sick Boy, Begbie, Renton i Spud uspjeli nadjačati vlastitu ovisnost pogledajte u svim BH kinima već od četvrtka, 23. februara.