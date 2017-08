United Grupa i Telemach lansiraju TV platformu najnovije generacije, EON. Na svim ekranima- tabletu, smart telefonu, računaru i sa najvećim brojem unaprijeđenih funkcionalnosti do sada, EON će zamijeniti postojeći D3GO.

United Grupa i Telemach lansiraju TV platformu najnovije generacije, EON. Na svim ekranima- tabletu, smart telefonu, računaru i sa najvećim brojem unaprijeđenih funkcionalnosti do sada, EON će zamijeniti postojeći D3GO.

Uz to, velika novina je da će EON od samog starta biti dostupan i na smart televizorima, a tokom sljedeće godine pojavit će se i EON digitalni prijemnik putem kojeg će sve nove funkcije, osim na Smart televizoru, biti moguće i na svim ostalim uređajima.Prvi put u regionu, uz EON, bit će omogućeno gledanje televizije preko Smart TV aplikacije, na televizorima najnovije generacije.Gledanje EON-a na računarima je omogućeno preko svih pretraživača, bez potrebe za bilo kakvim dodatnim softwerom (plugin-om), dok je za mobilne uređaje EON aplikacija dostupna na App Store-u ili Google Play Store-u.Inovativni dizajn korisničkog interface-a EON-a omogućava jednostavno i intuitivno korištenje platforme, brzo pretraživanje i kreiranje liste omiljenih kanala, kao i aktiviranje podsjetnika za emisije koje želite da gledate.Pretraživanje u Video klubu je mnogo brže i lakše i to prema naslovu, žanru, godini izdanja i ocjeni.Video klub je dobio još jednu funkcionalnost. EON omogućava da se započeto gledanje na jednom uređaju nastavi na drugom. Na ovaj način film ili serija čekaju vas tamo gdje ste stali, kada vama to odgovara.Uz EON, umjesto dosadašnja 72 sata, moguće je gledati sadržaj do čak 7 dana unazad. To u Bosni I Hercegovini predstavlja najduži vremenski period za gledanje TV-a unazad.Uz EON, sve kanale iz svog paketa moći ćete da gledate na vašim omiljenim uređajima, bilo kada.