Umjetnica Emina Kujundžić: "A Perfect Love Story" je antiratni film o postratnoj generaciji

Sarajevska umjetnica Emina Kujundžić priprema svoj prvi film "A Perfect Love Story" koji bi trebao biti gotov 2018. godine. Ideju je dobila još 2004. godine kada je u novinama pročitala vijest o pljački, a glavne uloge pripale su Enisi Njemčević i Victoru Bessièru.

U filmu "A Perfect Love Story" Ona, mlada bosanska umjetnica i On, šarmantni francuski fotoreporter, žive u sivoj zimskoj realnosti. Nakon što opljačkaju banku, jedne zore pod okriljem sarajevskog smoga napuštaju grad u svom old timeru. Prošavši kroz tunel koji dijeli Bosnu i Hercegovinu nađu se u obojenoj, ljetnoj, sunčanoj realnosti. Njihova avantura tada može početi, no da li će u tom raju na zemlji, na putu do mora, njihova ljubav izdržati izazove.



"Film je antiratni i govori o postratnoj generaciji, ljubavi, prijateljstvu i putevima koje moraš proći da bi pronašao sebe. Sve to uz zvuk bosanskohercegovačkih bendova i muzičara te prekrasnih predjela koji krase našu zemlju", otkrila je Emina.



Inače, Emina kroz primijenjenu umjetnost osvještava poziciju umjetnosti u društvu danas, njen utjecaj i ulogu medijatora između pojedinca i društva u cjelini. U razgovoru za Klix.ba istakla je kako živimo u vremenu u kojem se sve više može otvoreno govoriti o veoma važnim temama.



"Problem je u tome što se više govori i teorizira, a manje djeluje", rekla je.



Interesovanja i rad ove svestrane umjetnice su zaista šaroliki, a Emina na kraju razgovora kaže da će nastaviti slikati i praviti filmove.



"Nema mi druge. Nadam se i da ću naučiti praviti neka nova jela. Kuhanje je ipak najvažnija umjetnost od svih", rekla je Emina.



Emina Kujundžić je rođena 1980. godine u Kairu. Nakon Srednje škole primijenjenih umjetnosti diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu na Odsjeku za slikarstvo. Na umjetničkoj sceni djeluje od 2000. godine donoseći čitav spektar inovativnih tretmana koje se bave medijima (slikanje skulptura, kolaž, instalacija, fotografija, video, eksperimentalni film ili grafika domene, modni dizajn i dizajn proizvoda). Ono što povezuje ove medije je svijest o vlastitom mjestu u savremenoj umjetnosti i svijest o umjetnosti kao posredniku između ličnog i kolektivnog.