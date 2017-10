Proteklog vikenda u Sarajevu je u produkciji Obala Art Centra počelo snimanje filma "Dobar dan za posao" slovenačkog reditelja Martina Turka u okviru projekta Sarajevo grad filma.

Tokom prošlogodišnjeg Sarajevo Film Festivala, festival i Turska radio televizija (TRT) su pokrenuli produkcijsku shemu za cjelovečernji film nazvanu Sarajevo City of Film for Global Screen, a na 23. Sarajevo Film Festivalu je objavljeno i koji film će biti produciran u okviru SCF GS.



"Dobar dan za posao" (A good day's work) je društvena drama bazirana na likovima, koja prati Armina, običnog čovjeka koji nastoji pronaći svoje mjesto u životu. Njegova priča govori o tome kako je devalvacija ljudskog integriteta jedna od najbolnijih posljedica svake krize.



Radnja filma se odvija u Sarajevu, gdje će snimanje trajati dvadeset dana, a završetak filma je najavljen za maj 2018. sarajevska publika će Turkov film moći vidjeti na 24. Sarajevo Film Festivalu.



Uloge u filmu tumače: Aleksandar Seksan, Adijan Kulovac, Maja Zećo, Ermin Sijamija, Senad Alihodžić, Mladen Nelević, Kemal Čebo, Slobodan Tabaković, Vanesa Glođo, Muhamed Hadžović, Aldin Omerović, Deni Mešić, Amar Selimović, Jasna Žalica, Ejla Bavčić, Mirna Kreso, Darja Badnjević i Ivana Vojinović.



Direktor fotografije je proslavljeni hrvatski snimatelj i reditelj videospotova Radislav Jovanov Gonzo, a kostimografkinja i scenografkinja Emina Kujundžić.



Reditelj i scenarista Martin Turk, rođen 1978, je diplomirao na Akademiji za pozorište, radio film i televiziju u Ljubljani (AGRFT). Autor je više nagrađivanih kratkih filmova koji su prikazivani širom svijeta, uključujući EVERY DAY IS NOT THE SAME, koji je premijerno prikazan u okviru Directors' Forthnight programa festivala u Cannesu. Godine 2009. je sa svojim projektom FEED ME WITH YOUR WORDS (2012) odabran za Cannes Cinéfondation Residence. A GOOD DAY'S WORK će biti Turkov drugi igrani film, a trenutno radi i na trećem, čije se snimanje planira za 2018.